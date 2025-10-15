Hija de Michael Jackson recibe 65 millones de dólares del patrimonio del cantante

Fotografía del 1 de septiembre de 1993 tomada en Singapur que muestra al "Rey del Pop" Michael Jackson actuando durante su gira "Dangerous".

MIAMI.- Un inesperado giro legal ha dado un vistazo público a uno de los patrimonios más valiosos en la historia de la música. Nuevos documentos judiciales presentados por los herederos de Michael Jackson afirman que la hija del fallecido cantante, Paris Jackson , ha recibido aproximadamente 65 millones de dólares en beneficios del patrimonio de su padre.

La revista People reportó que la información se dio a conocer como parte de una moción presentada por los albaceas del patrimonio de Michael Jackson, en respuesta al intento legal de Paris de cuestionar su control y transparencia, en particular por supuestos pagos de bonificaciones y primas en 2018.

CELEBRIDADES Billie Eilish envía regalo a fan que la defendió de agresión en concierto

"Pocas personas se han beneficiado más del criterio empresarial de los albaceas que la propia demandante, quien ha recibido aproximadamente 65 millones de dólares. Nunca habría recibido esa cantidad si los albaceas hubieran seguido el procedimiento habitual para un patrimonio como este en julio de 2009", explica la demanda.

La única hija del Rey del Pop presentó una petición a principios de este año en la que se oponía a lo que sus abogados llamaron regalos excesivos de hasta 625.000 dólares pagados a tres bufetes de abogados, los cuales no fueron oficialmente facturados.

El 9 de octubre, los albaceas de la herencia de Michael Jackson negaron las acusaciones.

En el centro la disputa está una orden judicial de 2010 que permite a los responsables del patrimonio pagar a los abogados sin obtener la aprobación previa del tribunal. La petición de Paris Jackson exige la anulación de dicha orden.

Deudas millonarias

Al momento de su muerte en 2009, Michael Jackson tenía una deuda de más de 500 millones de dólares. Según documentos judiciales obtenidos por People en junio de 2024, el músico debía dinero a más de 65 acreedores al momento de su fallecimiento.

Antes de su deceso a los 50 años por un aparente paro cardíaco, el legendario intérprete de Thriller planeaba su regreso a los escenarios con una residencia en el O2 Arena de Londres hasta 2010.

Al mismo tiempo, según informes, acumulaba una deuda de 30 millones de dólares al año.

Tras su fallecimiento, la responsabilidad de la deuda pasó a sus herederos, con Paris y sus hermanos, Prince y Bigi, nombrados como beneficiarios.