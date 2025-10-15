miércoles 15  de  octubre 2025
CONTROVERSIA

Hija de Michael Jackson recibe 65 millones de dólares del patrimonio del cantante

Paris Jackson, hija del fallecido Rey del Pop, enfrenta una batalla legal contra los responsables del patrimonio millonario de su padre

Fotografía del 1 de septiembre de 1993 tomada en Singapur que muestra al Rey del Pop Michael Jackson actuando durante su gira Dangerous.

Fotografía del 1 de septiembre de 1993 tomada en Singapur que muestra al "Rey del Pop" Michael Jackson actuando durante su gira "Dangerous".

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Un inesperado giro legal ha dado un vistazo público a uno de los patrimonios más valiosos en la historia de la música. Nuevos documentos judiciales presentados por los herederos de Michael Jackson afirman que la hija del fallecido cantante, Paris Jackson, ha recibido aproximadamente 65 millones de dólares en beneficios del patrimonio de su padre.

La revista People reportó que la información se dio a conocer como parte de una moción presentada por los albaceas del patrimonio de Michael Jackson, en respuesta al intento legal de Paris de cuestionar su control y transparencia, en particular por supuestos pagos de bonificaciones y primas en 2018.

Lee además
En esta foto de archivo, Kim Kardashian y Kanye West asisten a la fiesta de los Oscar 2020 Vanity Fair en el Centro Wallis Annenberg para las artes escénicas en Beverly Hills el 9 de febrero de 2020. El febrero pasado, la estrella estadounidense de la telerrealidad le pidió oficialmente el divorcio al rapero y empresario, tras casi siete años de matrimonio. Kim y Kanye estuvieron casados desde mayo de 2014 y producto de su amor tuvieron cuatro hijos: North, Psalm, Saint y Chicago West.
CELEBRIDADES

Kim Kardashian revela que Kanye West lleva meses sin ver a sus hijos
La cantante y compositora estadounidense Billie Eilish llega a la 64 entrega de los Grammy en el MGM Grand Garden Arena, en Las Vegas el 3 de abril de 2022. Si Eilish gana los siete premios a los que aspira, será la mujer más galardonada en los Grammy en un solo año.
CELEBRIDADES

Billie Eilish envía regalo a fan que la defendió de agresión en concierto

"Pocas personas se han beneficiado más del criterio empresarial de los albaceas que la propia demandante, quien ha recibido aproximadamente 65 millones de dólares. Nunca habría recibido esa cantidad si los albaceas hubieran seguido el procedimiento habitual para un patrimonio como este en julio de 2009", explica la demanda.

La única hija del Rey del Pop presentó una petición a principios de este año en la que se oponía a lo que sus abogados llamaron regalos excesivos de hasta 625.000 dólares pagados a tres bufetes de abogados, los cuales no fueron oficialmente facturados.

El 9 de octubre, los albaceas de la herencia de Michael Jackson negaron las acusaciones.

En el centro la disputa está una orden judicial de 2010 que permite a los responsables del patrimonio pagar a los abogados sin obtener la aprobación previa del tribunal. La petición de Paris Jackson exige la anulación de dicha orden.

Deudas millonarias

Al momento de su muerte en 2009, Michael Jackson tenía una deuda de más de 500 millones de dólares. Según documentos judiciales obtenidos por People en junio de 2024, el músico debía dinero a más de 65 acreedores al momento de su fallecimiento.

Antes de su deceso a los 50 años por un aparente paro cardíaco, el legendario intérprete de Thriller planeaba su regreso a los escenarios con una residencia en el O2 Arena de Londres hasta 2010.

Al mismo tiempo, según informes, acumulaba una deuda de 30 millones de dólares al año.

Tras su fallecimiento, la responsabilidad de la deuda pasó a sus herederos, con Paris y sus hermanos, Prince y Bigi, nombrados como beneficiarios.

Temas
Te puede interesar

Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Amaia Montero vuelve a La Oreja de Van Gogh

Britney Spears se defiende de acusaciones hechas por Kevin Federline

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
POLÉMICA

Aeropuertos de Miami y FLL rechazan video de la secretaria Noem sobre el cierre del gobierno

El jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Greg Bovino, lidera a su tropa mientras enfrentan a los manifestantes que asedian fuera de un centro de procesamiento de inmigrantes el 27 de septiembre de 2025 en Broadview, Illinois.
Migración

EEUU denuncia que "narcos mexicanos han puesto precio a la cabeza de agentes de ICE en colaboración con Antifa"

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.
VENEZUELA

EEUU pasa de la presión a la acción: ataques en tierra a cárteles en Venezuela serían inminentes, admite Trump

Charmaine Gatlin, exdirectora de la fundación Jackson  Health Foundation
TRAS LAS REJAS

Con $4.3 millones malversados y una década de fraude, exdirectiva de fundación Jackson Health admite culpabilidad

Imagen referencial. 
EL TIEMPO

Miércoles con tiempo estable y ambiente más fresco en el sur de Florida

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.
VENEZUELA

EEUU pasa de la presión a la acción: ataques en tierra a cárteles en Venezuela serían inminentes, admite Trump

Por Estefani Brito
Todo migrante que aspira a obtener la nacionalidad debe acudir al edificio de USCIS de EEUU. Foto del 8 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.
Migración

EEUU anuncia nueva tarifa a pagar de 1.000 dólares los extranjeros beneficiarios del 'parole'

Jacqueline García Roves, alcaldesa interina de Hialeah. 
FUERTE DEBATE Y ACUSACIONES

Hialeah aprueba en primera lectura reembolso de $200 y vive confrontación entre vecina y alcaldesa: "No tienes cultura"

Agentes de la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), que pertenece al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
EEUU

Migrante, presunto miembro del Tren de Aragua, se enfrenta a 20 años de cárcel por portación ilegal de armas

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
POLÉMICA

Aeropuertos de Miami y FLL rechazan video de la secretaria Noem sobre el cierre del gobierno