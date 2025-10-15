miércoles 15  de  octubre 2025
Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Recopilamos algunas de las opciones culturales y de entretenimiento que ofrece Miami del 15 al 24 de octubre

Flyer de la obra Celia soy yo del Teatro Trail.

Flyer de la obra "Celia soy yo" del Teatro Trail. 

Captura de pantalla/ Pagina web / Teatro Trail
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Música

Adrienne Arsh Center

El director orquestal Stéphane Denève revive los clásicos de John Williams en una velada que promete cautivar a los fanáticos del cine, con melodías inolvidables de las bandas sonoras favoritas de Hollywood. Más información en www.arshtcenter.org.

Escena

Teatro Trail

Celia, soy yo expone el sueño de una actriz cubana que desea convertirse en Celia Cruz. En medio de carencias y censura, encuentra en la música de la Reina de la Salsa la fuerza para creer en un futuro distinto. Entradas en www.teatrotrail.com.

Artes Visuales

Pérez Art Museum Miami

Vuelve Carlos Cruz-Diez: Cromosaturación, una muestra que inmersiva que reimagina el color como una experiencia vivida y corporal. La exposición estará disponible hasta septiembre de 2026. Para más información visite www.pamm.org.

Letras

Entrelibros

Para celebrar el Mes de la Herencia Hispana, IMAGO por las Artes, en colaboración con el Museo de Coral Gables, anunció la tercera edición de Entrelibros, el primer y único festival de libros en español para niños en Estados Unidos. El evento se celebrará del 15 al 19 de octubre de 2025. Conozca más detalles en www.entrelibrosfest.org.

