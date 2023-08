Jennifer Aniston rechaza la cultura de la cancelación

MIAMI.- Durante una entrevista con The Wall Street Journal, la actriz Jennifer Aniston abordó su interpretación en la serie The Morning Show, proyecto que tiene como objetivo reflexionar sobre el movimiento #MeToo, y manifestó su sentir ante la cultura de la cancelación.

“Estoy harta de la cultura de la cancelación. Probablemente me hayan cancelado por decir eso. No entiendo lo que significa... ¿No hay redención? No lo sé. No meto a todo el mundo en el cesto de Harvey Weinstein”, manifestó.

No obstante, la actriz aseveró que no desestima las acusaciones en contra de Weinstein, alguien con quien nunca se sintió cómoda.

"No es un tipo con el que te pongas en plan: 'Dios, qué ganas tengo de trabajar con Harvey'. Nunca. En realidad estabas como, 'Oh, Dios, está bien, hay que aguantar'. De hecho, recuerdo que vino a visitarme mientras hacía una película para proponerme otra. Recuerdo haber tenido conscientemente a una persona acompañándome en mi remolque”, dijo señalando que no quería estar sola con el exproductor.

The Morning Show, serie que protagoniza con Reese Whiterspoon, busca establecer una crítica social sobre las consecuencias que viven dos presentadoras de noticias matutinas, luego de que un compañero fuera acusado de acoso y agresión sexual en el programa.

La producción, original de Apple TV, también aborda las consecuencias de la cultura de la cancelación, algo de lo que Aniston ha sido víctima. Recientemente, la protagonista de Friends dio like a una publicación de Jamie Foxx, quien había compartido una imagen con el mensaje: “Ellos mataron a este chico llamado Jesús, ¿Qué crees que te harán a ti?”.

El post fue rechazado por muchos, lo que obligó al actor a retirarlo de su plataforma y emitir una disculpa. Sin embargo, en redes ya corría el like de Jennifer a la imagen, lo que generó un sinfín de críticas hacia la intérprete.

"Esto realmente me enferma. No le di 'me gusta' a este post a propósito o por accidente. Y lo más importante, quiero ser clara con mis amigos y cualquier persona herida por esto que aparece en sus perfiles. No apoyo ninguna forma de antisemitismo. Y realmente no tolero el odio de ningún tipo. Punto”, dijo Aniston en una publicación para dar fin a la polémica.

