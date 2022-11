Jennifer López anuncia su álbum "This Is Me... Now"

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jennifer Lopez (@jlo)

“Nos encontramos en este momento. Si, como yo a veces, has perdido la esperanza, casi te has dado por vencido, no lo hagas. Y eso es real. Y quiero enviar ese mensaje al mundo”, comentó la artista de 53 años en el teaser del lanzamiento.

López también aseguró que la producción, la primera en ocho años, es la culminación de lo que es como persona y artista.

“La gente piensa que sabe cosas sobre lo que me sucedió en el camino, los hombres con los que estaba, pero realmente no tienen idea, y muchas veces se equivocan. Hay una parte de mí que estaba escondiendo un lado de mí de todos. Y siento que estoy en un lugar de mi vida, finalmente, donde tengo algo que decir al respecto”, señaló.

El último álbum de Jlo fue AKA, el cual lanzó en 2014. Aunque se supo que This Is Me… Now llegará en 2023, la fecha de estreno exacta.

“Canciones quejumbrosas y confesionales, reflexiones sobre las pruebas de su pasado, atascos optimistas que celebran el amor y el sexo”, es como se describe esta producción discográfica.

Campaña de intriga

El pasado 24 de noviembre, la Diva del Bronx sorprendió a sus seguidores al ocultar todo su contenido de Instagram, así como su foto de perfil en la red social. En Tiktok y Twitter, Jlo hizo lo mismo, y en Facebook solo dejó como foto de perfil una imagen en negro son su firma, Jennifer López, escrita a mano.

La cantante y actriz no dio explicación alguna, lo que generó desconcierto en sus seguidores y en el medio. No obstante, muchos aseguraron que se trataba de una campaña de intriga para festejar el aniversario de This Is Me… Then.