Aseguran que crisis entre Jennifer López y Ben Affleck no está vinculada a la fama

Jennifer Lopez y Ben Affleck llegan al estreno de "This Is Me... Now: A Love Story" el martes 13 de febrero de 2024, en el Teatro Dolby en Los Ángeles.

"La idea de que Ben piensa que Jennifer es demasiado famosa y que no sabía en qué se estaba metiendo con la atención sobre su matrimonio no es cierta. Hay problemas más profundos", declaró la persona que se mantuvo en el anonimato.

Sin embargo, el informante no declaró cuáles serían esos conflictos que han llevado a que la pareja se distancie y que incluso no celebre su segundo aniversario de bodas el 16 de julio.

Crisis en la relación

Bennifer como se les conoce popularmente han protagonizado los titulares desde mayo, cuando trascendió que no habían convivido en el mismo espacio desde abril. Ante la polémica, JLo y Affleck se han dejado ver juntos pero solo en momentos familiares vinculados principalmente a los hijos del oscarizado actor.

Tampoco celebraron el día de las madres juntos; y Jennifer solo dedicó unas palabras a Ben en las historias de Instagram el día del padre.

En las últimas semanas, Jennifer ha estado de viaje y se le vio compartiendo con Violet, la hija mayor de Affleck en Southampton, Nueva York.

Una fuente cercana a López dijo a People que la joven mantiene una buena relación con la intérprete de On The Floor. "Realmente disfrutan de su compañía. Ambas parecen muy felices de pasar este tiempo juntas y simplemente están disfrutando el momento", comentó el informante.

Por su parte, Ben ha estado en Los Ángeles.

Además, la mansión que adquirieron tras su unión se encuentra oficialmente a la venta por 68 millones de dólares.

Exposición

Múltiples rumores han surgido sobre la situación, y en principio se dijo que el detonante de la separación era cómo Jennifer manejaba su fama.

"Él es más introspectivo y reservado. A ella le gusta abrir su corazón a sus fans y al mundo. Esto los hace considerablemente diferentes, y ha sido difícil en la relación del día a día. Siempre ha habido choques en sus estilos, en cómo manejan los problemas y en sus acciones, pero nada ha detenido su amor a lo largo de los años", dijo un informante semanas atrás.

En el documental The Greatest Love Story Never Told, el actor explicó que le solicitó a la intérprete no publicar detalles de su relación en plataformas sociales.

"Cuando volvimos a estar juntos, le dije: 'Escucha, una de las cosas que no quiero es una relación en las redes sociales'. Entonces me di cuenta de que no es justo pedirlo. Es como si te fueras a casar con un capitán de barco y dijeras: 'Bueno, no me gusta el agua'", agregó.

Ben señaló que entiende que ambos son diferentes, pero que han trabajado en cómo lograr acuerdos que beneficie a ambos.

"Somos dos personas con diferentes tipos de enfoques que intentan aprender a llegar a un acuerdo".

Por su parte, Jennifer señaló que si bien sabe que Affleck no se sentiría cómodo con su participación, le agradeció que lo intentara.

"Él me ama, sabe que soy una artista y me apoyará en todo lo que pueda porque sabe que no puede impedirme que haga la música que hice. Pero eso no significa que se sienta cómodo siendo la musa", aseveró.