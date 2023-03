Jennifer López lanza en verano su disco "This Is Me... Now"

MIAMI.- Jennifer López confirmó, durante su participación en el evento de Spotify Stream On, que su álbum This is me… Now saldrá en verano de este 2023.

“Mi próximo álbum This Is Me… Now saldrá este verano. Sí, lo oyeron aquí primero. Estoy súper entusiasmada. Spotify está comenzando a implementar estas páginas para más artistas en todo el mundo, permitiéndoles traer su propia estrategia personalizada a todos y cada uno de los álbumes”, dijo JLo mientras compartía con sus seguidores las nuevas Countdown Pages del streaming.

This Is Me… Now es el noveno álbum de estudio de la también actriz, y es una continuación de su tercer álbum This Is Me… Then de 2002.

En noviembre del año pasado, Jennifer López anunció el lanzamiento de este disco como parte del vigésimo aniversario de Then, y aseguró que este trabajo es la culminación de quién es.

“La gente cree que sabe cosas sobre lo que me pasó en el camino, los hombres con los que estaba, pero en realidad no tienen idea, y muchas veces se equivocan. Hay una parte de mí que estaba escondiendo un lado de mí de todos. Y me parece que al fin estoy en un momento de mi vida donde tengo algo que decir al respecto”, dijo JLo a la revista Vogue.

Asimismo, la intérprete de On the Floor reveló que el disco contendrá 13 canciones entre las que destacan un tema homónimo y To Be Yours, Mad in Love, Dear Ben Pt. II y Hummingbird.

El último álbum de Jlo fue AKA, el cual lanzó en 2014. Aunque se supo que This Is Me… Now llegará en 2023, la fecha de estreno exacta.

“Canciones quejumbrosas y confesionales, reflexiones sobre las pruebas de su pasado, atascos optimistas que celebran el amor y el sexo”, es como se describe esta producción discográfica.

FUENTE: REDACCIÓN