Jennifer López trabajó gratis en "Estafadoras de Wall Street"

Esta información, publicada ahora por Cinema Blend, fue revelada originalmente por la propia Jennifer López durante una entrevista en el Festival Internacional de Cine de Toronto, el pasado septiembre.

En ella, la artista confesó no haber recibido ningún pago por su trabajo en la cinta. "Como 'Jenny from the block', hago lo que amo", declaró, haciendo referencia a su mítica canción de 2002 en la que reivindicaba sus humildes orígenes y su personalidad.

Estafadoras de Wall Street ha recaudado 148 millones de dólares en todo el mundo desde su estreno el pasado 8 de noviembre.

Teniendo en cuenta estos números, y aunque no hubiera ninguna cifra especificada en su contrato, López podría haber apalabrado un porcentaje determinado de la recaudación final, para así ver recompensado de alguna forma su trabajo en la cinta.

La cinta, dirigida por Lorene Scafaria (Coherence), está basada en un artículo de 2015 de la revista New York, titulado The Hustlers At Scores, sobre un grupo de 'strippers' organizadas para estafar a banqueros y magnates en un contexto de crisis económica.

Constance Wu, Julia Stiles, Keke Palmer, Lili Reinhart, Lizzo, Cardi B encabezan un reparto formado mayoritariamente por mujeres.

Estafadoras de Wall Street ya está en cines.