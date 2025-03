Jennifer López y Brett Goldstein se preparan para el rodaje de "Office Romance"

Sin embargo, el tabloide británico destacó que esta cinta podría significar una oportunidad para que Jennifer le demuestre a Ben lo que dejó ir.

"Después de un comienzo muy difícil en 2025, Jennifer no puede esperar para comenzar un nuevo proyecto y ciertamente ayuda que trabajará con un artista atractivo e inteligente como Brett. Es un actor de primera y con mucho talento. No sólo actúa, sino que también escribe guiones increíbles. Es como la versión británica más joven y mejor de Ben. Ella piensa que es muy lindo", dijo un insider al medio.

Según la fuente, Affleck sabe quién es Goldstein y le incomodará que trabaje con su ex, pues en pasadas ocasiones el intérprete ha manifestado la admiración que tiene por JLo en su podcast Films to be buried with.

The New York Post recordó que en un episodio de julio de 2018, él actor aplaudió su trabajo en el filme Hustlers. "¡Caraj…! ¡50! ¡Tiene 50! ¡La amo!".

Por su parte, López parece emocionada de iniciar el proyecto y así lo demostró con unas fotografías publicadas en Instagram.

Reacción de JLo a las intenciones de Affleck

Tras su divorcio en 2015 luego de 11 años juntos, los Ben Affleck y Jennifer Garner se han mantenido en contacto y han sido vistos compartiendo tanto con sus vástagos como sin ellos. Ante esta noticia, Jennifer López reaccionó al respecto.

"Una fuente le dijo a Page Six que Jennifer López no está contenta con ver constantemente fotos de su ex, Ben Affleck, y la ex de él, Jennifer Garner", reseñó el portal especializado en celebridades.

"Una fuente nos dice que las fotos de amistad han sido como sal en la herida", aseguró el medio, al aseverar que Affleck y Garner, ambos de 52 años, han estado pasando mucho tiempo juntos, lo que está generando titulares e incluso provocando algunas especulaciones sobre los sentimientos de Affleck hacia su primera ex esposa.