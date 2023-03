Jeremy Renner habla por primera vez de su accidente

En enero, Renner fue arrollado por una máquina quitanieves en su residencia de Tahoe, Nevada. El hecho ocurrió cuando intentaba ayudar a su sobrino a sacar su carro de la nieve, pero por error el actor se bajó del Pistenbully (la máquina quitanieves) sin poner el freno de manos, y al tratar de subirse a la cabina, la máquina, que estaba en movimiento, lo atropelló.

El intérprete de Hawkeye recordó que sintió un dolor insoportable, al punto de considerar que estaba muriendo. “Lo sentí todo. Estuve despierto en todo momento", señaló.

Renner sufrió 30 fracturas entre sus extremidades superiores e inferiores, varias costillas rotas al igual que su mandíbula; lesiones que le valieron varias cirugías, dos semanas de hospitalización y un proceso de fisioterapia que aún continúa.

No obstante, reflexiona que en medio de aquel fatídico accidente decidió sobrevivir, y por muy cuesta arriba que sea la recuperación, espera volver a la pantalla como un actor de acción. Asimismo, señala que el amor y la compañía de su familia, amigos y seguidores, han sido indispensables en esta experiencia.

“Elegí sobrevivir, esto no me va a matar esto de ninguna manera. He perdido mucho músculo, piel y hueso en esta experiencia, pero se me ha devuelto y recargado con mucho amor y titanio".

Recientemente se pudo conocer que el artista de 52 años planea asistir al estreno de su nueva serie Rennervations en Los Ángeles.

