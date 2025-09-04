Jessica Chastain recibe estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

La actriz estadounidense Jessica Chastain. Las estrellas asisten a la 95ª Entrega Anual de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 12 de marzo de 2023.

MIAMI.- Jessica Chastain recibió este 4 de septiembre su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood , ubicada en 6258 Hollywood Bl. en frente del W Hollywood Hotel. En la ceremonia, la actriz de 48 años estuvo acompañada de su esposo, Gian Luca Passi, su hija Giulietta, de 7 años, y su hijo Augustus, de 5.

"Felicitaciones a nuestra nueva homenajeada. Actriz, productora y defensora de derechos de los artistas, ganadora del Premio de la Academia, Jessica ha cautivado al público con actuaciones inolvidables en películas como Zero Dark Thirty, The Help, y The Eyes of Tammy Faye. Con su intrépida dedicación a papeles complejos, ha recibido elogios de la crítica, un Globo de Oro, un Premio SAG y el reconocimiento como una de las voces más influyentes de Hollywood", reza un comunicado de la Cámara de Comercio de Hollywood.

POLÉMICA Imputan a herederos de líder nazi por encubrir robo de la obra "Retrato de una dama"

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Hollywood Walk Of Fame (@hwdwalkoffame)

"Más allá de la pantalla, Jessica continúa defendiendo la igualdad y la representación en la industria del entretenimiento. Hoy, su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood brilla con la misma intensidad que su notable carrera", agrega.

Trayectoria

Durante su discurso, la intérprete rememoró algunos momentos complejos de su infancia, así como también expuso que una obra escolar basada en The Curse of the Starving Class fue clave para sumergirse en las artes dramáticas.

Chastain también agradeció su familia por el apoyo constante y les dedicó el reconocimiento. "Quiero agradecer a mi familia, a Gian Luca. Quiero agradecer a mis hijos, mi todo. Este honor les pertenece a todos ustedes".

"A mis hijos, gracias por la forma en que se mueven por el mundo: curiosos, intrépidos y llenos de porqués, tantos porqués, que me recuerdan cada día que debo seguir aprendiendo y reflexionando", dijo antes de culminar sus palabras.

Al Pacino, con quien compartió créditos en Salomé, y Viola Davis, coprotagonista en The Help, también estuvieron presentes para dedicar unas palabras a la artista.

"Ella empezó a leer (el guion) y después de 30 segundos me incliné hacia el productor, Robert Fox, y le dije: 'Tengo tres palabras: ¿Estoy soñando?'. Y eso fue todo, porque él respondió: 'No, Al, no estamos soñando', así fue como encontré a mi Salomé", dijo el actor, al recordar cómo fue la primera interacción que tuvo con Chastain.

Por su parte, la ganadora del EGOT, resaltó la trayectoria de Jessica y le agradeció por ayudar a las personas a sentirse menos solitarias.

"La estrella que está consolidando un legado de esperanza, orientación, de dejar algo en las personas, las únicas palabras que se me ocurren cuando pienso en ti, Jessica, además de amor, ternura, belleza y todas esas cosas y talento es que ya no hay muros, ninguno. Los has derribado a través del arte luminoso de tu trabajo", dijo.