Jessy Ángeles estrena junto a Wow Popy su nuevo sencillo “DOLLAR$”

MIAMI.- La artista cubana Jessy Ángeles presentó el pasado viernes, junto a Wow Popy, el sencillo DOLLAR$, una propuesta urbana que fusiona estilos y promete conquistar al público con su energía y frescura.

A propósito de este lanzamiento, en entrevista exclusiva con DIARIO LAS AMÉRICAS, Jessy compartió detalles de la colaboración, el mensaje detrás de la canción y lo que se avecina en su carrera artística.

¿Qué significa para ti esta nueva etapa en la música urbana con DOLLAR$?

Es un género que representa a Cuba, la esencia, las raíces de Cuba, y al lado o a la par de un exponente del reparto como es Wow Popy, me gustaría ser la voz femenina de este género porque considero que necesitamos tener más talento femenino afuera, siendo la voz de Cuba musicalmente hablando. Para mí es un proyecto muy especial porque estoy volviendo a mis raíces.

Wow Popy y tú tienen estilos distintos pero complementarios. ¿Cómo surgió esta colaboración y qué quisieron transmitir?

Popy me mostró en su estudio las canciones que tenía guardadas y yo, en cuanto escuché esta, me enamoré del mensaje, porque aunque hable del dinero, puede tener varios significados. Uno muy importante es que cuando hay dolor, olvídate, sigue para adelante, ponte en lo tuyo y todo bien. Y está la otra parte: del dolor al dólar no hay nada. Nos podemos enamorar y todo, pero no se puede aflojar, no se puede acomodar. Hay que seguir luchando.

¿Qué fue lo que más disfrutaste del proceso creativo?

Hay un contraste ahí. Él saca algo de mí, igual yo saco algo de él. Creo que los dos exigimos de ambos. Para mí, este género me intimidaba un poco porque es dominado por el hombre; pero de verdad lo hemos disfrutado muchísimo. Me encanta la personalidad de Popy y ahora estoy viviendo mi momento del rapero y Jennifer López. Él no tiene muchas colaboraciones con féminas y para mí es muy especial hacer este tema con él.

Vienes de presentar baladas, fusiones pop y colaboraciones urbanas. ¿Cómo defines tu propuesta artística en este momento?

La música es como los helados: hay de todos sabores. ¿Cómo lo quieres? Te lo doy. Me gusta jugar con eso y disfrutármelo para poder llevar el mensaje que quiero a la audiencia. De eso se trata ser artista: no encasillarse solo en lo que nos gusta, sino abrirnos un poco y conocer más de la música. Desde pequeña me gusta mucho la balada y es lo que disfruto cantar cuando estoy sola, pero también es muy importante seguir estudiando la industria musical.

Definirme… yo diría que soy una artista empoderada, multifacética, que quiere motivar a las mujeres a que cumplan sus sueños y que vivan la música con mensajes positivos. No todo tiene que ser agresivo. Nosotras somos quienes somos: regias y bellas por naturaleza. Podemos ser femeninas, disfrutar la vida y tener el mundo a nuestros pies.

Aparte de cantante, eres bailarina, productora, actriz. ¿Cuándo surge tu pasión por cantar?

Desde que tengo conciencia me gusta la música. Desde los cinco años en Cuba ya estaba en escenarios y entretenía a los niños más chiquitos que yo, y de mi misma edad, pues hacía de payasita. Yo diría que es un don con el que he sido bendecida, que Dios me ha dado. Toda mi vida ha girado alrededor de la música y el arte.

¿Qué impacto crees que tiene la música cubana y los artistas cubanos jóvenes en el panorama global actual?

Todos los países tienen lo suyo. Los cubanos tenemos ese sabor único que llevamos en la sangre. Igual que el reguetón es para los boricuas y ahora es algo internacional. Todo el mundo se lo vive, todo el mundo lo entiende. Así deben ser todos los géneros musicales cubanos, porque es sabor, es saber vivir la vida, es disfrutar, es sentirse cómodo en el cuerpo de uno mismo. Me encantaría de verdad ser la voz femenina como artista y seguir regando eso en todo el mundo.

Después de DOLLAR$, ¿qué proyectos o sorpresas vienen en camino?

Muchos. Aunque no te puedo contar todo ahora, estoy trabajando en mi álbum. Mis grandes inspiraciones desde pequeña han sido artistas mexicanos y estoy creando un disco inspirado en la música mexicana. Eso ya se está cocinando y va a ser muy especial.

Cristian Nodal, Yuri, Ángela Aguilar, Belinda y, de manera especial, Luis Miguel, son algunos de los referentes de la música mexicana con los que Jessy Ángeles sueña colaborar. Mientras ese momento llega, con DOLLAR$ —que al momento de redactar esta nota supera las 100 mil visualizaciones en YouTube—, la artista no solo demuestra que está lista para conquistar nuevas audiencias, sino que también confirma su lugar dentro de la nueva generación de artistas latinos que están marcando el rumbo de la industria.