Jennifer López cancela su gira para dedicar tiempo a su familia

MIAMI.- En medio de una serie de compromisos profesionales, Jennifer López ha tomado una importante decisión relacionada a su carrera: la artista de 54 años canceló su gira This is me... Live, tour por Norteamérica que iniciaba el 26 de junio y que tenía como objetivo celebrar su disco This Is Me... Now .

"Estoy completamente desconsolada y devastada por haberlos decepcionado. Por favor, sepan que no haría esto si no sintiese que es absolutamente necesario. Prometo que se los compensaré, que volveremos a estar juntos de nuevo. Los quiero mucho a todos. Hasta la próxima", escribió.

This Is Me... Now es su noveno disco de estudio, el primero en una década, y una continuación de su tercer álbum titulado This Is Me... Then, que fue lanzado en 2002. El material también estuvo acompañado por un filme titulado This Is Me... Now: A Love Story, el cual está disponible en Prime Video.

La gira, que incluía 30 ciudades, iniciaba en el Kia Center de Orlando, Florida, y culminaba el 31 de agosto en el Toyota Center de Houston.

Crisis matrimonial

En la últimas semanas, JLo y Ben Affleck han acaparado los titulares debido a que fuentes cercanas a la pareja aseguran que atraviesan una crisis en su matrimonio.

Aunque recientemente, un insider dijo a In Touch que la Diva del Bronx está convencida en que su matrimonio continuará, mientras que el productor y director de Hollywood se inclina a poner fin a la relación, otra fuente aseguro a Entertainment Toninght que Bennifer no quiere divorciarse.

"Ben y Jen no quieren divorciarse y dicen que no lo harán, pero su relación simplemente no funciona en este momento", dijo el informante, quien además señaló que decidieron retomar su relación, luego de casi dos décadas separados con la esperanza de que los conflictos del pasado no se manifestaran nuevamente.

Pese a las especulaciones, Ben y Jen no confirman ni desmienten la situación, al tiempo que se han dejado ver juntos y tomados de la mano en la graduación de la primogénita del actor junto a Jennifer Garner, Violet.