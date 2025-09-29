Museo del Holocausto honra a Cindy Crawford y a la sobreviviente Ella Mandel

MIAMI.- El Museo del Holocausto de Los Ángeles otorgará el Premio al Valor a Cindy Crawford, filántropa, empresaria y supermodelo, y a Ella Mandel, sobreviviente del Holocausto de 99 años, por su colaboraron a principios de año en la campaña de concientización Borrowed Spotlight, que recibió gran reconocimiento por su enfoque intergeneracional.

La entrega se realizará en su gala anual el martes 28 de octubre a las 6:00 p.m. en el Hotel Beverly Wilshire.

Crawford utiliza a menudo su influencia para crear espacios de reflexión sobre el antisemitismo, mientras que Mandel comparte su conmovedor testimonio y mensaje de esperanza con estudiantes y visitantes.

Tras darse a conocer la entrega del reconocimiento, la modelo describió su encuentro con Mandel, único miembro de su familia en sobrevivir al Holocausto, como una experiencia profundamente inspiradora.

Un espacio para la memoria

El Museo del Holocausto de Los Ángeles comparte con Cindy y Ella el objetivo de construir un futuro mejor y asegurar que los testimonios de los sobrevivientes sigan siendo recordados. La institución abrirá las puertas a sus nuevas instalaciones en junio de 2026, duplicará su tamaño y aumentará su capacidad de visitantes a 500.000 al año, incluyendo 150.000 estudiantes.

Las exposiciones permanentes utilizarán tecnología de vanguardia para preservar los testimonios de los supervivientes del Holocausto.

Es el primer museo fundado por víctimas del Holocausto y el más antiguo de Estados Unidos. Además, alberga la mayor colección de artefactos de la época del Holocausto en la costa oeste. Desde 1961, el museo mantiene la misión de sus fundadores, sobrevivientes del Holocausto, educar a las futuras generaciones sobre este terrible acontecimiento.

El presentador de la gala será Eric Spillman, reportero de KTLA.