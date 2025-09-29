lunes 29  de  septiembre 2025
HOMENAJE

Museo del Holocausto honra a Cindy Crawford y a la sobreviviente Ella Mandel

La supermodelo y la sobreviviente del Holocausto colaboraron a principios de año en la campaña de concientización Borrowed Spotlight, que recibió reconocimiento por su enfoque intergeneracional

Cindy Crawford y Ella Mandel, sobreviviente del Holocausto

Cindy Crawford y Ella Mandel, sobreviviente del Holocausto

Cortesía / Holocaust Museum LA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El Museo del Holocausto de Los Ángeles otorgará el Premio al Valor a Cindy Crawford, filántropa, empresaria y supermodelo, y a Ella Mandel, sobreviviente del Holocausto de 99 años, por su colaboraron a principios de año en la campaña de concientización Borrowed Spotlight, que recibió gran reconocimiento por su enfoque intergeneracional.

La entrega se realizará en su gala anual el martes 28 de octubre a las 6:00 p.m. en el Hotel Beverly Wilshire.

Lee además
El Museo Meadows de Dallas, en Texas (EEUU).  
ARTES VISUALES

Museo Meadows de Dallas presenta exposición sobre el Camino de Santiago
El príncipe William de Gran Bretaña, príncipe de Gales, reacciona mientras visita el nuevo centro en James Place Newcastle, en Newcastle-upon-Tyne, noreste de Inglaterra, el 30 de abril de 2024.
REALEZA

Príncipe William se reúne con heredero de Kuwait en Windsor

Crawford utiliza a menudo su influencia para crear espacios de reflexión sobre el antisemitismo, mientras que Mandel comparte su conmovedor testimonio y mensaje de esperanza con estudiantes y visitantes.

Tras darse a conocer la entrega del reconocimiento, la modelo describió su encuentro con Mandel, único miembro de su familia en sobrevivir al Holocausto, como una experiencia profundamente inspiradora.

Un espacio para la memoria

El Museo del Holocausto de Los Ángeles comparte con Cindy y Ella el objetivo de construir un futuro mejor y asegurar que los testimonios de los sobrevivientes sigan siendo recordados. La institución abrirá las puertas a sus nuevas instalaciones en junio de 2026, duplicará su tamaño y aumentará su capacidad de visitantes a 500.000 al año, incluyendo 150.000 estudiantes.

Las exposiciones permanentes utilizarán tecnología de vanguardia para preservar los testimonios de los supervivientes del Holocausto.

Es el primer museo fundado por víctimas del Holocausto y el más antiguo de Estados Unidos. Además, alberga la mayor colección de artefactos de la época del Holocausto en la costa oeste. Desde 1961, el museo mantiene la misión de sus fundadores, sobrevivientes del Holocausto, educar a las futuras generaciones sobre este terrible acontecimiento.

El presentador de la gala será Eric Spillman, reportero de KTLA.

Temas
Te puede interesar

Filme "Amores compartidos" expone la ambigüedad de las relaciones abiertas

Dolly Parton pospone conciertos en Las Vegas por motivos de salud

Lupillo Rivera revela que tiene pérdida de la audición

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Congreso de la Florida.
NOVEDAD LEGISLATIVA

Entran en vigor una treintena de nuevas leyes en Florida

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. 
ANÁLISIS

Estado de conmoción en Venezuela: ¿herramienta legal o excusa para el control absoluto?

Adam Bravo y su hijo Nathan.
SUCESOS

Padre e hijo mueren tras violento accidente de tránsito en Miami-Dade

Informe lunes 29 de septiembre de 2025.
TEMPORADA CICLÓNICA

Tormenta tropical Imelda se aleja de Bahamas y Florida

Tomás Regalado, tasador de la propiedad de Miami-Dade
PROPUESTA

Regalado pide a Tallahassee eliminación de impuesto a la propiedad para mayores de 65 años en Miami-Dade

Te puede interesar

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, habla con el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (izquierda), y el líder de la mayoría del Senado, John Thune (derecha), con reporteros fuera de la Casa Blanca en Washington, DC, el 29 de septiembre de 2025, después de reunirse con el liderazgo republicano y el presidente Donald Trump.
GOBIERNO

Vance: "Nos dirigimos a un cierre; demócratas exigen atención médica gratuita para indocumentados"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Tyler Robinson, presunto asesino de Charlei Kirk. 
EEUU

Tyler Robinson, el hombre acusado de asesinar a Charlie Kirk comparece ante el juez

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. 
ANÁLISIS

Estado de conmoción en Venezuela: ¿herramienta legal o excusa para el control absoluto?

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el presidente de EEUU, Donald Trump, reunidos en la Oficina Oval de la Casa Blanca. 
¿Fin de la Guerra?

Trump presenta plan de paz y afirma que Netanyahu tendrá su "apoyo total" en Gaza si Hamás lo rechaza

Viajeros en uno de los pasillos centrales del Aeropuerto Internacional de Miami.
Datos biométricos

Europa exige a viajeros estadounidenses huellas dactilares y fotos en nuevo sistema de control fronterizo