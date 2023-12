Joe Manganiello presenta a su novia Caitlin O'Connor en gala benéfica

Captura de pantalla/Instagram/Page Six

Manganiello y O'Connor decidieron hacer oficial su relación durante la alfombra roja que organiza el Fondo Benéfico para Niños de Armenia.

Pese a tener 13 años de diferencia, ambos se han mostrado felices juntos.

¿Quién es la actriz Caitlin O'Connor?

Caitlin O'Connor es una actriz, modelo y presentadora estadounidense, nacida en Los Ángeles, pero creció en Uniontown, Pennsylvania.

Su biografía reseña que estudió en la Universidad de California en Los Ángeles y egresó como licenciada en Inglés y una especialidad en teatro.

Su trayectoria no solo está marcada por su participación en campañas de marcas como Budweiser Black Crown y PepsiNext, también ha tenido apariciones en destacadas series como Two and a Half Men, La rebanada y ¡Estallido!. Igualmente, O'Connor ha estado al frente de Fox News o AfterBuzz TV de Maria Menounos.

La revista Maxim la incluyó en 2013 en su lista de las mujeres más atractivas de ese año.

El rol más importante en pantalla lo obtuvo en 2022, cuando encarnó a Dyan Cannon en la serie Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty de HBO.

Una fuente aseguró a la revista People que ambos se conocieron este año durante una fiesta de HBO. "Se la pasaron hablando todo el tiempo", dijo al magazine.