Dolly Parton arriba a la 57 edición de los Premios de la Academia de la Música Country.

LOS ÁNGELES.- La icónica canción Jolene de la legendaria cantante de country Dolly Parton, fallecida el pasado agosto, alcanzó este viernes un nuevo hito al superar las 1.000 millones de reproducciones en la plataforma Spotify.

"Jolene ha entrado de forma oficial en el Club Spotify de los 1.000 millones", celebró en una publicación de Instagram la sobrina de la cantante, Danielle Parton, quien aceptó este reconocimiento en su honor como embajadora oficial de marca de su patrimonio.

El clásico de 1973, incluido en su álbum de 1974 de título homónimo, narra la súplica de una mujer a otra, llamada Jolene, para que no le robe a su pareja, destacando la belleza de la rival y la vulnerabilidad de quien canta.

La leyenda de la música 'country' falleció el pasado 25 de agosto a los 80 años tras una breve batalla contra el cáncer. Su sobrino y jefe de seguridad, Bryan Seaver, anunció su muerte a través de un video publicado en el Instagram de la intérprete, como parte de una petición de la propia cantante por dar el anuncio de esa manera.

Éxito póstumo

Tras su partida, su catálogo musical se disparó en plataformas musicales como Spotify y ha recibido tres nominaciones póstumas a los premios Grammy de esta edición, que se celebrará el próximo 7 de febrero.

Las reproducciones de 'Jolene' y '9 to 5' escalaron un 630 % en todo el mundo un día después de su muerte, según datos a los que tuvo acceso The Hollywood Reporter.

Dolly Parton es considerada una de las cantantes de 'country' más relevantes de la historia. Cuenta con 11 premios Grammy y además de sus incursiones en el cine, era también filántropa y empresaria.

FUENTE: Con información de EFE