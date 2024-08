Jomari Goyso niega que Ángela Aguilar esté embarazada

MIAMI.- El presentador Jomari Goyso se ha mostrado crítico ante los múltiples rumores que han surgido tras la celebración de la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal , aseverando que la pareja no se casó de manera repentina y que las especulaciones que rodean al momento están fuera de lugar.

"Creo que hay muchas cosas que son una mentira y las redes sociales y los medios la siguen contando porque les genera clic y les genera engagement y es la cosa más absurda del mundo. No fue una boda repentina, dejen de decir que es una boda repentina. La gente no lo sabía, eso no quiere decir que fuera repentina", manifestó.

Goyso insistió en que la pareja se tomó su tiempo para preparar cada detalle del día que habían soñado, y que quienes asistieron a la ceremonia sabían desde hacía mucho de la unión.

"Fue una boda planeada y mucha gente lo sabíamos, lo que pasa es que se mantuvo en secreto porque fue en familia. No fue una boda repentina. Nadie tenía prisa".

Los rumores

El host también rechazó que desde que Ángela y Christian confirmaron su romance, la opinión pública ha condenado a la pareja y ha alegado que cada una de los pasos que dan son 'desesperados'.

Además, señaló que muchas figuras de la televisión no se han disculpado con los jóvenes cantantes ante las especulaciones que fomentaron.

"Todas las teorías que sacaron de que se casó en Italia, de que visitaron al papa, de que Pepe estaba allí... ¿Qué pasa ahora, esas teorías que eran todas mentira? Toda esa gente que aseguró todas esas estupideces, gente de respeto en la televisión que ha dicho esas estupideces, ¿han pedido perdón ahora? No".

Por último, y no menos importante, Goyso destacó que los rumores en torno a un presunto embarazo son falsos.

"Dejen la teoría de que está embarazada, déjenla, suéltenla porque no está embarazada. Suelten esta teoría, suéltenla ya. Lo que pasa que no la van a soltar porque eso no les funciona, les funciona decir todas estas estupideces porque saben que la gente se enreda".

El comunicador también llamó a reflexionar a los medios.

"Los artistas van a terminar no dando entrevistas a ningún medio –van a hablar en sus redes y punto–, porque las mentiras que cuentan se terminan creando en verdades".

En una publicación en Instagram, el experto en moda agradeció a Aguilar y Nodal por hacerlo parte del momento.

"Gracias mi Ángela por no tener miedo a quererme y confiar en este loco que te quiere como si te conociera de toda la vida! Gracias Cristian por dejarme ser cómplice de esta bonita historia de amor!! Se que existe demasiado ruido que distorsiona todo! Pero el amor y el tiempo pone todo en su lugar! Gracias a toda la familia Aguilar por ser tan especiales conmigo! Que bonito regalo me dio Dios al cruzarme en vuestro camino!! Que dios bendiga vuestro destino siempre 24-7-2024", escribió.