Jomari Goyso revela detalles sobre la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar

MIAMI.- El experto en moda y presentador de televisión Jomari Goyso no solo fue uno de los invitados a la íntima ceremonia del matrimonio de Christian Nodal y Ángela Aguilar , también figura como uno de los testigos de la unión civil de los cantantes mexicanos junto a Marc Anthony.

"Hace un tiempito que lo sabía. Obviamente no se lo dije absolutamente a nadie. A mucha gente ayer le dije que tenía COVID. A mi jefa le dije que tenía algo muy especial con los Aguilar que me habían invitado, que era algo de familia y que me gustaría ir. A los Premios Juventud también les dije que tenía algo muy especial. Nadie sabía exactamente qué era", confesó.

La ceremonia

El presentador comentó que al llegar a la hacienda San Gabriel de las Palmas, ubicada en el estado de Morelos, fue recibido por la familia con un desayuno.

Goyso recordó que el momento que más le impactó de la celebración fue cuando Ángela caminaba del brazo de su padre al altar.

"Cuando están Pepe y Ángela caminando, ponen la música de Flor Silvestre... entonces entiendes por un momento que estás viendo a la dinastía: ella es la nieta de Flor Silvestre y Antonio Aguilar, la hija de Pepe Aguilar, que se está casando con uno de los exponentes del regional mexicano, y ella también es una exponente".

"Creo que ese momento fue cuando todo el mundo se quedó mirando y dijeron: 'wow que bonito ser parte de esta historia'".

Aunque no quiso revelar mayores detalles sobre la ceremonia, Jomari destacó que Ángela quiso hacer de su boda un evento tradicional, por lo que usó un atuendo vintage. "Lleva en los aretes algo significativo, los aretes de su abuela".

Alegó que fue testigo de un gran amor. "(Ellos) Se aman, no sé cómo explicarlo. Son dos personas que se aman. Estaban las dos familias y eran dos enamorados".

Igualmente explicó que fueron muchos los momentos emotivos, pero las palabras de Pepe Aguilar fueron claves..

"Todo el mundo lloró. Creo que hay momentos emotivos. Pepe les lee algo muy bonito, yo quiero mucho a Pepe, pero él es muy directo, muy claro. Esa magia que tiene para ser muy honesto con lo que van a tener que pasar en la vida".

Resaltó que el padre de Christian Nodal también le dedicó unas palabras a la joven pareja y destacó que fue bonito ver cómo dos matrimonios de más de 20 años le auguraban un gran destino a los artistas.

Filtración de la noticia

Sobre la filtración de imágenes, el especialista aseveró que en ningún momento los novios solicitaron que no se compartiera algún contenido en las redes sociales, pues confiaban en que ningún asistente develaría los detalles con alguna mala intención.

Asimismo, explicó que tienen sospechas de cómo se filtró el primer video en el que se ve a Ángela de espalda caminando con su vestido de novia.

"Dentro de la hacienda hay una iglesia, y la iglesia está abierta a la gente del pueblo. Asumimos que alguien se coló y grabaron ese video".

Por último, destacó que son muchos los detalles de la ceremonia pero que respetaba la posición de Ángela y Christian como los responsables de compartir con sus seguidores cada momento de la celebración.

"Hay muchas cosas mágicas que pasaron que si ellos algún día la quieren contar, que lo cuenten. Sé que van a estar muy bien y creo que se merecen los dos un descanso", dijo sobre la luna de miel.