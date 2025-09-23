martes 23  de  septiembre 2025
Jon Bon Jovi habla sobre la bebé de Jake y Millie Bobby Brown

Sobre la relación de su hijo y la actriz de Stranger Things, el cantante manifestó que si bien se casaron muy jóvenes, ambos son maduros y no dudaron en apoyarlos

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi asisten al estreno de Damsel de Netflix en el Paris Theatre el viernes 1 de marzo de 2024 en Nueva York.

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi asisten al estreno de "Damsel" de Netflix en el Paris Theatre el viernes 1 de marzo de 2024 en Nueva York.

AP/Evan Agostini/Invision
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Jon Bon Jovi vive con entusiasmo la llegada de la primera hija de Jake Bongiovi y Millie Bobby Brown. Durante una entrevista que concedió al podcast Dumb Blonde de Bunnie Xo, el intérprete aseveró que la llegada de la pequeña lo ha hecho muy feliz.

"Es genial... Una locura, pero genial. Maravilloso. Adoptaron a una niña, y conocimos a la bebé, obviamente, e inmediatamente se convierte en tu nieta, ¿sabes? Tu bebé", dijo el músico de 63 años.

"Es precioso y quiero ver fotos de ella casi a diario. Sí, es genial", agregó.

Bon Jovi también manifestó que la familia seguirá creciendo, puesto que su hijo Jesse Bongiovi también está a punto de convertirse en padre. "Es hermoso. Ser abuelo te cambia".

Sobre la relación de Jake y la actriz de Stranger Things, el cantante manifestó que si bien se casaron muy jóvenes, ambos son maduros y no dudaron en apoyarlos.

"Se casaron muy jóvenes, pero lo bendecimos porque lo entendemos, ¿sabes? Son bastante maduros para su edad. Ella viene de una familia donde sus padres siguen juntos y se casaron muy jóvenes. Ella y Jake se enamoraron y simplemente pensamos: 'Bueno, apoyaremos esto', y está funcionando".

Además, resaltó que Millie es una joven talentosa. "Es un amor y muy trabajadora. Siempre le digo cuánto la admiro, porque su ética de trabajo es increíble".

Adopción

En agosto, Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi dieron la bienvenida a su primer hijo. A través de una publicación conjunta en Instagram, los jóvenes informaron que adoptaron un bebé.

"Este verano dimos la bienvenida a nuestra dulce bebé mediante la adopción. Estamos muy emocionados de comenzar este hermoso nuevo capítulo de la paternidad en paz y privacidad. Y entonces quedaron 3", reza el breve comunicado con el que dieron la noticia.

A inicios de año, la actriz de Stranger Things dijo durante una entrevista que concedió al podcast Smartless que deseaba ser madre, pese a su edad.

"Mi madre tuvo su primer hijo a los 21 años y mi padre a los 19. Y, ya sabes, esto ha sido algo que me ha pasado desde antes de conocer a Jake. Desde que era una bebé, le decía a mi madre que quería cosas como muñecas. Quería ser madre, tal como mi madre lo fue conmigo", explicó la intérprete.

