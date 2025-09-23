martes 23  de  septiembre 2025
Héctor Mazzari asciende en la industria musical con nominaciones al Latin Grammy

En la 25ª entrega anual de los Latin Grammy, el productor recibió el codiciado gramófono en la categoría Mejor Canción Pop por su trabajo en Feriado de Rawayana

El productor venezolano Mazzari.&nbsp;

Cortesía/Malabar Sound
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El productor venezolano Héctor Mazzarri, conocido como Mazzari, celebra su nominación a vigésimo sexta edición de los Latin Grammy, que se llevará a cabo en noviembre en Las Vegas. El músico se ha posicionado como una de las figuras más relevantes de la industria musical, lo que le ha permitido avanzar y tomar gran popularidad.

El artista, que ha conquistado la industria gracias a su talento y versatilidad, fue nominado en las categorías Álbum del Año, por su colaboración en el exitoso y aclamado trabajo discográfico de la artista venezolana Elena Rose, titulado En las nubes - con mis panas; y Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina, por Veneka, de la agrupación venezolana Rawayana junto a Akapellah.

En la 25ª entrega anual de los Latin Grammy, el productor recibió el codiciado gramófono en la categoría Mejor Canción Pop por su trabajo en Feriado, interpretada por la agrupación venezolana Rawayana. Además, fue nominado a los Grammy Americanos en la categoría Best Latin Rock or Alternative Album, por su participación en el disco ¿Quién trae las cornetas? de Rawayana, donde trabajó en Feriado, TQM, Consciencia, La tormenta y Soy Tu Papá.

También obtuvo una segunda nominación en la categoría Best Latin Pop Album por su labor como productor en el disco de la artista colombo-estadounidense Kali Uchis, especialmente por su trabajo en la canción Muñekita.

Ascenso

Algunos de los logros más recientes fueron la producción de éxitos como el sencillo Latina Foreva del trabajo discográfico de la artista colombiana Karol G titulado Tropicoqueta y que suma más de 100 millones de reproducciones y la canción del artista también colombiano J Balvin Río, canciones que además ocuparon el puesto número uno en el Latin Airplay de Billboard.

Estos triunfos se suman al número uno alcanzado en el chart 50 de Spotify Venezuela con la canción Veneka interpretada por la agrupación Rawayana, tema que en plataformas como YouTube, supera los 10 millones de reproducciones, consolidándose como un verdadero éxito en toda Latinoamérica.

Recientemente, Mazzari lanzó sus dos primeros tracks como artista, titulados SINTIGO, junto a Sistek y Elena Rose, que suma más de tres millones de reproducciones desde su lanzamiento, y Líneas Temporales canción hecha junto a Marcelo Rubio y Gus.

Estos sencillos abren paso a un nuevo camino para Mazzarri.

Mazzari se ha consolidado gracias a su contribución significativa a la música contemporánea, creando y transformando sonidos.

