Christian Nodal desmiente rumores sobre su padre y Pepe Aguilar

Christian Nodal se presenta en el escenario durante las sesiones acústicas del Latin Grammy, el 16 de octubre de 2024 en Los Ángeles, California.

MIAMI.- El cantante de regional mexicano Christian Nodal se vio obligado a aclarar una serie de rumores que se habían viralizado en medios de comunicación. Durante una rueda de prensa en Bogotá , Nodal desmintió categóricamente las especulaciones que afirmaban que había despedido a su padre, Jaime González, para supuestamente ser reemplazado por su suegro, Pepe Aguilar .

Con una franqueza inusual, Nodal puso fin a las conjeturas que amenazaban con dañar la imagen de su familia. "No es cierta," afirmó, destacando la sólida relación que lo une a sus seres queridos. El artista subrayó que el vínculo con sus padres es tan fuerte en lo personal como en lo profesional.

"Tenemos un vínculo muy bello familiar y sobre todo en el negocio", enfatizó, dejando claro que tanto su padre, Jaime, como su madre, Cristy Nodal, siguen siendo pilares fundamentales en su equipo.

El cantante, conocido por éxitos como Botella Tras Botella, también aprovechó la oportunidad para reafirmar su lealtad a su disquera, SG Music, y a todo su equipo de trabajo.

Intención maliciosa

Nodal expresó su sorpresa y desconcierto por el interés en crear conflictos donde no los hay. "Desconozco a quién le beneficia difundir tales narrativas", comentó, sugiriendo que detrás de los rumores podría haber una intención maliciosa de dañar su carrera o sus relaciones.

La rueda de prensa, que inicialmente estaba programada para hablar sobre el concierto que ofrecería en la capital colombiana, se convirtió en un espacio para despejar dudas y reafirmar la verdad.

El artista, que se presentó en un innovador formato 360 grados, demostró que, más allá de su éxito musical, su prioridad es proteger a su familia y su círculo más íntimo. Con esta intervención, Christian Nodal no solo defendió a su equipo y a sus seres queridos, sino que también demostró que, a pesar de la fama, su base familiar es inquebrantable.