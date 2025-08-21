jueves 21  de  agosto 2025
Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi se convierten en padres al adoptar a un bebé

A inicios de año, la actriz de Stranger Things dijo durante una entrevista que concedió al podcast Smartless que deseaba ser madre

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi.

Captura de pantalla/Youtube/E! News

Captura de pantalla/Youtube/E! News
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi dieron la bienvenida a su primer hijo. A través de una publicación conjunta en Instagram, los jóvenes informaron que adoptaron un bebé.

"Este verano dimos la bienvenida a nuestra dulce bebé mediante la adopción. Estamos muy emocionados de comenzar este hermoso nuevo capítulo de la paternidad en paz y privacidad. Y entonces quedaron 3", reza el breve comunicado con el que dieron la noticia.

A inicios de año, la actriz de Stranger Things dijo durante una entrevista que concedió al podcast Smartless que deseaba ser madre, pese a su edad.

"Mi madre tuvo su primer hijo a los 21 años y mi padre a los 19. Y, ya sabes, esto ha sido algo que me ha pasado desde antes de conocer a Jake. Desde que era una bebé, le decía a mi madre que quería cosas como muñecas. Quería ser madre, tal como mi madre lo fue conmigo", explicó la intérprete.

En la misma conversación, Brown señaló que actualmente trabaja por compaginar su vida profesional con su rol dentro de su matrimonio, aseverando lo importante que era para ella hacer crecer su familia.

"Mi abuela fue una parte muy importante de mi vida. Jake sabe lo importante que es para mí y, por supuesto, quiero centrarme en establecerme como actriz y productora, pero también creo que es muy importante para mí formar una familia. Es algo muy importante. Jake me dijo que no podíamos hacerlo hasta que nos casáramos. Así que eso era lo que él quería".

En este sentido, también enfatizó que su deseo es formar una familia numerosa.

"Lo que yo quería era formar una familia. Una familia numerosa. Soy una de cuatro hermanos. Él es uno de cuatro hermanos. Así que, sin duda, es algo que está en nuestro futuro, pero para mí, tener un hijo propio no es tan diferente a adoptarlo".

Romance

Una publicación en redes sociales por parte de Bongiovi en junio de 2021 desató los rumores sobre el romance. Las presunciones tomaron más fuerza cuando se dejaron ver juntos en algunos eventos e incluso fueron captados tomados de la mano.

En 2022, durante una entrevista que concedió Millie, explicó que previo a su relación decidieron consolidar una amistad.

Con motivo del año nuevo, en 2023, la protagonista de Enola Holmes publicó una fotografía con Jake y lo llamó su: "compañero de por vida". Cuatro meses después, el 11 de abril, anunciaron su compromiso con una fotografía en blanco y negro y la frase: "Te he amado tres veranos, cariño, los quiero todos", verso de la canción Lover de Taylor Swift.

En agosto de 2023, la actriz confesó a Women's Wear Daily que estaba disfrutando la organización de su boda. "Es un momento muy emocionante en mi vida".

En mayo de 2024, se reveló que Millie y Jake se casaron en una ceremonia íntima en la que compartieron, aparentemente, solo con sus padres y amigos cercanos. "Fue una aventura romántica muy discreta con su familia más cercana mientras pronunciaban sus votos", dijo una fuente a The Sun.

