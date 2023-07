Jonathan Moly lleva "Metamorfosis" a los Premios Juventud

“Tengo muchos años cantando y mis canciones más conocidas son todas de salsa, pero irónicamente este es mi primer disco de salsa. Tengo un disco que se llama Compass, que fue como un experimento para ver con qué género me sentía más cómodo; luego hice uno que se llama 13, que no fue un disco como tal sino un recopilatorio de sencillos que había sacado”, comenta en entrevista exclusiva con DIARIO LAS AMÉRICAS.

Moly, quien desde su niñez ha estado vinculado a la música pues es hijo del merenguero venezolano Miguel Moly, destaca que la realización de este álbum ha sido un desafío pues le tomó dos años concebirlo. Pese a que el disco estuvo listo en noviembre, pudo lanzarse el 30 de mayo.

“Fue un proceso bien complejo, siempre digo que fue un parto. Este fue un bebé con un proceso de gestación de dos años, desde que empezamos a hacer el disco como tal porque a pesar de que es salsa, también es una fusión de salsa con otros géneros, todas son colaboraciones y hay canciones que tienen hasta dos colaboraciones”, recuerda.

Metamorfosis cuenta con la participación de 16 artistas en total, donde la salsa se mezcla con sonidos urbanos, románticos, africanos, brasileños, una fusión que caracteriza al álbum con una propuesta única al alejarlo de la salsa tradicional.

“Cuando uno hace colaboraciones lo de menos es grabar la canción porque muchos artistas tenemos compromisos contractuales con disqueras o equipos de management, y para sacar una canción tiene que haber una permisología. El disco estuvo listo en noviembre y realmente pudo salir el 30 de mayo. Después se tomó esos seis meses porque todos los demás tenían lanzamientos importantes y fue encontrar una fecha en la que todos estuvieran cómodos para sacarlo”.

“Es un disco bastante importante para mí y es una apuesta bastante loca y arriesgada porque es la única manera en que la salsa pueda ser nuevamente un género pionero e importante en el mundo; obviamente la salsa no ha muerto ni va a morir, pero lo que no tiene es propuestas nuevas ni artistas con un sonido diferente al clásico de siempre, por eso se ha perdido el interés de la juventud en escuchar salsa. Es lo que estoy haciendo con este disco que es arriesgado porque en la salsa suelen haber muchos puristas que no están abiertos a que alguien experimente tanto. Al final yo hago música para la juventud”, manifiesta.

Camino a los Premios Juventud

Entre los sonidos que brinda este álbum, Jonathan Moly introduce la versión latina de The Reason junto a la banda de rock norteamericana Hoobastank, una colaboración que nació de un regalo que quiso hacerle a su tío, quien también es su mánager, pues es una pieza que los une.

“Mi tío vivió con mi familia hasta que tuvo 22 años. Él se vino a estudiar inglés en Estados Unidos y cuando regresó a Venezuela traía esa canción pegada y a mí se me pegó también. En 2019 en mi casa versioné la canción y se la envié a mi tío. Pero era como una especie de regalo. Grabé y la produje en mi casa con instrumentos no en vivo sino que los tomé de otras canciones que yo he hecho”, señala.

La iniciativa se convirtió en uno de sus más grandes retos profesionales cuando su tío le insistió en que le enviara la pieza a la banda. Ante los contra que Moly veía en el panorama, le escribió a Hoobastank contándoles lo que había hecho.

“Como a los 10 días me responden, y me preguntaron qué quería hacer con la canción. Les dije que me gustaría que fuese un sencillo para mi disco y se las mandé, y al día siguiente me dijeron: ‘Hola, nos encantó tu propuesta. Vamos a grabarla’”.

La colaboración le valió a Moly una presentación junto con Hoobastank en los Premios Juventud este 20 de julio, un momento que considera que es la oportunidad que necesita su carrera para proyectarse mundialmente.

“Siento que no he tenido la oportunidad todavía de mostrar quién soy yo a nivel global. Hasta ahora, en todos los países de Latinoamérica en los que he mostrado mi talento me ha ido bien. Necesito la oportunidad de poder mostrarme en unos premios así con una propuesta como la mía que es distinta. Mi salsa es bien juvenil, entonces cuando logremos cantar en estos premios siento que tendrá un impacto positivo en mi carrera y en la industria como tal porque la gente va a ver algo que no ha visto, y además con el plus de que va a estar la banda conmigo. Esta presentación significa pensar en mí y en mi carrera para mostrar quién soy yo, qué es lo que hago y poner el nombre de mi país en donde siempre ha debido estar”, resalta.

Tras la presentación en los Premios Juventud, Jonathan Moly lanzará el documental de Metamorfosis, un clip que reseña el proceso de producción del álbum y que tiene como adicional entrevistas a familiares y amigos del artista para conectar con su público de una manera más íntima.

Si bien considera que el disco aún no obtiene la proyección que desea, asegura que la presentación en los premios como la promoción que actualmente se encuentra haciendo hará que Metamorfosis se posicione.

Entre sus planes también está, a finales de año, organizar una gira propia. “Es un riesgo que siento que es el momento de tomar para llevar mi carrera al siguiente nivel. Pero quiero llevarlo a un nivel no de festivales, a menos que sea una invitación muy importante, sino yo mismo organizar mi gira con algún telonero. También se llamará Metamorfosis”.