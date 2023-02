Jordi Martin prepara demanda contra Piqué por difamación

En una publicación en Twitter, Martin publicó una imagen en donde se ve que Gerard Piqué visualizó una de sus historias en Instagram. El paparazzi escribió en la red social: “Me vigila mi mejor amigo”.

Entre los comentarios de la publicación destaca uno hecho por Piqué en el que le dice: “Deja las drogas. La cocaína es muy jodida”.

Embed Deja las drogas. La cocaína es muy jodida. — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 27, 2023

"Es un daño reputacional gravísimo y él no midió las consecuencias", dijo Martin al programa peruano Amor y Fuego de Willax Televisión.

Martin aprovechó su intervención en el programa para enviarle un mensaje al ex de la cantante colombiana Shakira. "A Piqué le voy a dar un mensaje aquí, ojalá nos vea. Mira Gerard, has hablado en presente y yo hace años que no consumo", agregó.

"Como has hablado en presente, mis abogados me han pedido un examen de tóxicos que me lo voy a hacer esta semana donde se va a ver que en mi sangre no hay cocaína, ni restos. Te vuelvo a decir, eso lo vas a tener que explicar a un juez. Mis abogados están preparando una demanda y en los próximos días se va a presentar una querella por injurias y calumnias", destacó Martin.

Problemas de adicción

Asimismo, en el programa argentino Intrusos, de América TV, Jordi alegó que Piqué se excedió con sus comentarios, y señaló que su problemas con las drogas fue una etapa difícil y oscura de su pasado que le afectó mucho a él y a su familia.

"Creo que se ha excedido, es un tema complicado. Cuando murió mi papá tuve un bache, salí mucho y la pasé mal. Es una enfermedad, cuando no te das cuenta estas metido en un charco importante. Salí con ayuda de mi familia y es una etapa que recuerdo con tristeza porque mi madre sufrió mucho. No me esperaba este ataque, demuestra cómo es Gerard... Él es un ejemplo para muchos niños y no debería tomarse este tema tan a la ligera", dijo refiriéndose a un problema de abuso de sustancias que sufrió durante la depresión que enfrentó cuando murió su padre.

Martin también recordó como Piqué lo insultó públicamente durante un partido de su hijo.

"Me empezó a gritar desde las gradas 'drogadicto, cocainómano'. Todos los papas mirándome y su hijo jugando en el campo. Él habla en presente y es un tema que es pasado. Yo hace cuatro años que no consumo cocaína. No lo voy a atacar, es una decepción lo que hizo y que decida un juez", concluyó.

FUENTE: REDACCIÓN