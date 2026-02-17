Jada Pinkett Smith solicita que se desestime millonaria demanda en su contra

Will Smith y Jada Pinkett Smith asisten a la 94ª Entrega Anual de los Premios de la Academia en Hollywood y Highland el 27 de marzo de 2022 en Hollywood, California.

MIAMI.- Jada Pinkett Smith solicitó a un tribunal en California que desestime la demanda de tres millones de dólares que interpuso Bilaal Salaam, en diciembre de 2025, en su contra.

Según una moción obtenida por la revista People , la actriz alegó que la demanda contraviene la ley anti-SLAPP de California.

Bilaal Salaam, un presunto viejo amigo de Will Smith, acusó a Pinkett Smith de agresión verbal. En los documentos a los que tuvo acceso TMZ en diciembre, el hombre aseguró que la actriz, ahora podcaster, lo amenazó con propinarle un disparo. En el documento, explicó que la esposa del intérprete se le acercó en compañía de siete personas durante la fiesta de cumpleaños número 53 de Will, la cual se llevó a cabo en un cine de Calabasas, California, en septiembre de 2021.

"Salaam afirma que Jada 'se volvió verbalmente agresiva' y le dijo que si continuaba 'contando sus asuntos personales', 'terminaría desaparecido o recibiría una bala'", reseña TMZ.

Aparentemente, la agresión se dio luego de que Salaam afirmara en el podcast Unwine With Tasha K que descubrió a Will Smith participando en un acto sexual con el actor Duane Martin.

Reacción de Jada

Tras las acusaciones de Salaam, Pinkett Smith calificó sus afirmaciones de "tonterías" en una entrevista con The Breakfast Club .

"El demandante concedió voluntariamente entrevistas a los medios de comunicación, alegando, sin pruebas, que presenció personalmente a su esposo, el actor Will Smith, participando en actos sexuales. Las acusaciones del demandante fueron falsas, no corroboradas y se formularon para llamar la atención como parte de una campaña pública de acoso contra la demandada y su familia", reza la moción de desestimación.

La moción también alega que Salaam divulgó públicamente el contenido de una carta de cese y desistimiento que recibió de los Smith.

"Esa carta no era en absoluto una declaración pública. Era una actividad prelitigante clásica —correspondencia legal confidencial enviada por un abogado en previsión del litigio— y está protegida independientemente por la ley de California", continúa la moción.