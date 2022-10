Jorge Aravena se somete a cirugía y comparte experiencia

Jorge Aravena estuvo acompañado en todo momento por su hermana Ana, quien ha sido su mayor apoyo y mejor enfermera. Afortunadamente, a pesar de los riesgos de cualquier operación, todo salió bien.

El protagonista de Secreto de amor se sometió a una cirugía de láser en los ojos.

"Quiero contarles mi experiencia por si alguien se lo quiere hacer, la verdad ayer después de la operación fue algo muy duro, pero eso es depende de la persona, hay algunas que son más tolerantes al dolor, (creo que no entro en ese lote)", comentó Jorge Aravena.

Una vez en casa, el dolor que sintió fue tal, que pidió a su hermana que le llevara de nuevo a la clínica por si estaba sucediendo algo. "Me tuvo que regresar a la clínica estando yo muy desesperado del dolor, ahí me atendieron nuevamente y me lo calmaron, al punto que desde ayer en la tarde ya pude quedarme dormido", aclaró.

Jorge Aravena expresó sentirse mucho mejor, recuperado "y con una gran sonrisa".