Venezolano Jorge Aravena calienta las redes con sensual #TBT

Jorge Aravena publicó la impactante fotografía en 2017 y hace pocas horas volvió a subirla a su perfil en la red social.

El intérprete provocó las mismas pasiones que desató hace casi cuatro años: miles de likes y comentarios halagándolo por lo bien que se mantiene a sus 51 años.

"Ya que es jueves de tbt, voy a subir esta foto que, pasado mañana (6 de febrero) cumple exactamente 3 años que me la tomé, recuerdo que minutos antes había subido un video cortándome el pelo, y mucha gente me pidió que subiera una foto de como me había quedado el corte, así que, después, saliendo de la cámara de bronceado, se me ocurrió la “pésima” idea de subir esta foto mostrando el corte de pelo", escribió Jorge Aravena en el texto que acompaña a la imagen.

El actor recordó que mucha gente se sintió afectada por aquella publicación y los tildó de puritanos.

"A todas esas personas solo les quiero decir, que todos (los hombres) tenemos exactamente lo mismo, solo cambia un poco las formas y tamaños entre uno y otro cuerpo, pero al final, todo está ahí! Lo mismo que seguramente, o tal vez, han visto muchas veces en su vida, dos brazos, dos piernas, una cabeza, una nariz, una boca, un ....... bueno, etc. etc. etc", destacó Jorge Aravena.

Asimismo, aclaró que la foto no infringe las normas de Instagram.

"Y además, no se ve nada que no se permita mostrar por este medio, creo! A menos no esté permitido mostrar toallas! Si es así, les pido una disculpa por la toalla, no lo sabía! Jajajjaajajaja..... Besos toallisticos desinfectados!", se despidió Jorge Aravena.