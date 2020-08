Jorge Bernal habla sobre los despidos en Telemundo

"Lamentablemente está sucediendo esto a nuestro alrededor. A mí me afecta muchísimo ver a una compañera, de repente, ya no estar a mi lado. Me molesta, me afecta, me pone de repente preocupado", indicó Jorge Bernal, quien al mismo tiempo aseveró que tanto Carolina, María Celeste y Rashel son mujeres fuertes.

"Pero esa preocupación, mientras que uno pueda pensar más y de repente lidiar con esta situación, te das cuenta de que esa persona va a estar bien porque uno la conoce, porque uno sabe que esa persona es una mujer fuerte, dispuesta a hacer todo lo posible para seguir adelante y va a caer parada", dijo el presentador de 44 años de edad.

"Entonces, claro, me afecta porque le tengo sentimiento, porque sucede algo de repente inesperado, pero sé que van a estar bien. Y es eso, seguir adelante buscando el lado positivo", agregó Bernal, quien recordó que nada es para siempre. "Hay una canción de Luis Fonsi que dice 'Nada es para siempre' y lamentablemente nada es para siempre, pero también afortunadamente, nada es para siempre".

Asimismo, el conductor cubano de Telemundo acotó que la pandemia es una situación que afecta a todos por igual.

"Desafortunadamente todos estamos pasando por esto que es la pandemia: que esto es el coronavirus, que esto de la cuarentena... señores, estamos literalmente buscando la solución y buscando la manera de encajar y poder lidiar con la situación. Por suerte, gracias a Dios, tenemos salud, tenemos una familia. Hay millones de personas pasando por momentos muy difíciles a nivel personal y a nivel profesional también", comentó Jorge.