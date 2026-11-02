José Eduardo Derbez y Paola Dalay confirman su separación con video en redes sociales

MIAMI.- Tras meses de especulaciones y rumores en la prensa del entretenimiento, el actor José Eduardo Derbez y la modelo Paola Dalay confirmaron el fin de su noviazgo.

La tarde de este domingo, la pareja compartió un mensaje en formato de vídeo a través de sus plataformas digitales para anunciar oficialmente su separación, concluyendo una historia de amor de seis años y una etapa como pareja que inició en 2020.

Ambos explicaron que la decisión de tomar caminos separados se produjo en términos de cordialidad, respeto y afecto mutuo, priorizando la estabilidad de su entorno familiar.

Crianza compartida

Sin profundizar en las causas privadas de la ruptura, el actor y la creadora de contenido enfatizaron que mantendrán una comunicación cercana para coordinar la crianza de su hija Tessa, nacida en junio de 2024.

Con esta declaración pública, la expareja busca cerrar las especulaciones sobre su vínculo afectivo, enfocando su relación futura en el cuidado conjunto de la pequeña dentro de una dinámica familiar respetuosa