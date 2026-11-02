lunes 2  de  noviembre 2026
CELEBRIDADES

Don Omar cancela conciertos en EEUU por problemas de salud

A través de un comunicado difundido en redes, Don Omar informó que debe guardar reposo vocal absoluto por estricta prescripción médica

Don Omar había anunciado a finales de agosto de 2017 que se retiraría de los escenarios.
Don Omar había anunciado a finales de agosto de 2017 que se retiraría de los escenarios. EFE
Por Sofía Calvo

El artista puertorriqueño Don Omar pospuso temporalmente tres conciertos de su gira The Last King World Tour en Estados Unidos debido a una severa infección respiratoria que le exige guardar reposo por recomendación médica.

Debido a este cuadro clínico, Don Omar se vio obligado a posponer el concierto que tenía programado para el pasado 29 de octubre en el Toyota Arena de Ontario, California. Asimismo, canceló la presentación del 30 de octubre en el Michelob ULTRA Arena en Las Vegas, Nevada, así como la del 1 de noviembre en el Delta Center en Salt Lake City, Utah

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A través de un comunicado difundido en su cuenta oficial de Instagram, el intérprete informó que debe guardar reposo vocal absoluto por estricta prescripción médica. "Mi salud no ha mejorado como esperaba. Siguiendo las recomendaciones de mi médico, debo continuar en reposo".

Don Omar ofreció disculpas al público y explicó que su equipo ya trabaja para establecer nuevas fechas, aunque todavía no hay un calendario confirmado para las tres presentaciones. Su equipo precisó que serán anunciadas en los próximos días y que los boletos adquiridos mantendrán su validez para la función reprogramada.

"Sé que detrás de cada boleto hay una ilusión, planes que hicieron con anticipación, viajes, sacrificios y personas que llevan mucho tiempo esperando este momento. Créanme que nada de eso pasa desapercibido para mí", escribió el cantante boricua en sus redes oficiales.

Por lo pronto, el equipo de trabajo de Don Omar no ha anunciado modificaciones adicionales en la agenda de presentaciones pautada para noviembre. La prioridad inmediata de su entorno se concentra en la plena recuperación del artista y en la pronta reprogramación de las fechas afectadas.

Especial cuidado a la salud de Don Omar

La reciente afección respiratoria del artista revive el interés por su estado general tras la dura prueba médica que afrontó a mediados de 2024. En aquel entonces, el exponente urbano sorprendió a sus seguidores al anunciar que fue intervenido quirúrgicamente para removerle un tumor maligno y su riñón izquierdo. Recibió la noticia poco antes de su presentación en la Fórmula 1 en Miami en mayo de ese año.

El reguetonero vivió parte del proceso solo, pues se negó a informarle a sus seres queridos: "Yo nunca le dije nada a nadie, ni a mis padres, ni a mi familia, a nadie". Un mes después hizo público su padecimiento al compartir una fotografía y un breve, pero contundente mensaje desde el hospital.

"Hoy sí, pero mañana no tendré cáncer. Las buenas intenciones son bien recibidas. Nos vemos pronto", escribió el 17 de junio de 2024 en Instagram.

El cantante de "Danza Kuduro" asegura que esta dura vivencia transformó su manera de ver el mundo. "Después de esta prueba de Dios, la gente necesita ver que sí hay esperanza y que los milagros existen. Yo vi un milagro en mi vida", afirmó al analizar el impacto espiritual de su proceso de sanación.

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