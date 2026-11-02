lunes 2  de  noviembre 2026
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Suki Waterhouse revela detalles de su boda con Robert Pattinson: "Será un evento enorme"

Suki Waterhouse desmintió las versiones que daban por hecho una boda secreta luego de que ella y Pattinson dieron la bienvenida a su hija en 2024

Robert Pattinson y Suki Waterhouse asistieron al estreno de Primetime en el 83.º Festival Internacional de Cine de Venecia&nbsp;

Robert Pattinson y Suki Waterhouse asistieron al estreno de Primetime en el 83.º Festival Internacional de Cine de Venecia 

Captura de pantalla/Instagram/@instylegermany
Por Valentina Gil

Rompiendo la habitual reserva con la que gestiona su vida personal, la cantante y actriz Suki Waterhouse abordó en el Sunday Times los preparativos de su matrimonio con el actor Robert Pattinson. Lejos de optar por un festejo íntimo, la intérprete anticipó una fiesta multitudinaria. "Sería todo o nada. Si nos decidimos, organizaremos una celebración monumental", aseveró.

Con esta declaración, la británica desmintió las versiones que daban por hecho una boda secreta tras convertirse en padres en marzo de 2024, precisando que el proyecto está pospuesto temporalmente por compromisos de agenda.

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De este modo, la pareja vuelve al foco público al vislumbrar uno de los acontecimientos sociales más comentados del espectáculo internacional.

Los rumores de compromiso entre Pattinson y Waterhouse cobraron fuerza por primera vez en diciembre de 2023, cuando la cantante fue fotografiada en Londres luciendo un anillo de diamantes.

Las especulaciones se reavivaron en marzo de este año, durante la promoción de la película The Drama. Al ser interrogado sobre el mayor secreto que guardaba, Pattinson miró a Zendaya, su coprotagonista, y respondió: "Es el mismo que tienes tú", en alusión a la rumoreada boda secreta entre la exestrella de Disney y Tom Holland.

Una historia de amor de casi una década

Waterhouse y Pattinson mantienen una relación desde 2018. Durante la entrevista, la cantante reflexionó sobre cómo han logrado afianzar el vínculo a pesar de las exigencias profesionales de ambos. "Casi han pasado diez años y es maravilloso. Es algo que me hace pensar: 'No puedo creer que tenga esto en mi vida y que sea tan feliz'".

La actriz, reconocida por su trabajo en la producción de Amazon Daisy Jones & The Six, se mostró convencida de que ambos han sabido asumir la maternidad y la paternidad con éxito en medio de una "vida atípica".

"Me siento muy tranquila con la forma en que lo estamos haciendo. Ambos estamos plenamente conectados con ella", afirmó en referencia a su hija de dos años, cuyo nombre no ha sido revelado por sus padres. "Es una niña maravillosa y muy feliz", añadió.

En el plano profesional y social, el respaldo mutuo ha sido constante. En septiembre, Waterhouse acompañó a Pattinson al Festival Internacional de Cine de Venecia para el estreno de su largometraje Primetime, donde ambos acapararon las cámaras en la alfombra roja y celebraron la ovación de pie recibida por la cinta.

Desde el nacimiento de su hija en marzo de 2024, la pareja ha hecho gala de su complicidad en citas de gran perfil, como la icónica fiesta post-Oscar de Vanity Fair o el desfile masculino de Dior.

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