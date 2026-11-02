lunes 2  de  noviembre 2026
MÚSICA

Las gemelas Ibeyi renacen en su nuevo disco con más pinceladas cubanas

Hijas de un famoso percusionista de Buena Vista Social Club, las hermanas francocubanas Ibeyi traen un disco de música mestiza con más aires cubanos

Las gemelas Ibeyi.&nbsp;

Las gemelas Ibeyi. 

AFP

PARÍS.- Hijas de un famoso percusionista de Buena Vista Social Club, las hermanas francocubanas Ibeyi traen en su nuevo álbum su música mestiza con toques sensuales y más aires cubanos, en una nueva etapa más personal y menos política.

Cuatro años después de su último trabajo, Lisa-Kaindé y Naomi Díaz presentan "Offering", como una ofrenda que se hacen a ellas mismas y a su público.

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"Es un regalo para nosotras poder decirnos que tenemos esta suerte de hacer lo que nos gusta, de probar muchas cosas [...] de ser libres para hacer la música que queremos", dice Naomi, junto a su hermana, en una entrevista con AFP en París.

"Offering" es también su primer disco producido totalmente de forma independiente, fuera de la discográfica con la que trabajaron hasta ahora, XL, y en el que han colaborado con varios productores.

"Es el final de un viejo libro y el comienzo de uno nuevo", explica Naomi, haciendo hincapié en que el álbum las muestra tal como son, "una entidad con dos personas realmente muy diferentes".

Su anterior disco, "Spell 31", fue más político, con canciones que abordaban la muerte de George Floyd y el movimiento Black Lives Matter.

En "Offering", presentado en una gira que empieza el 7 de noviembre en Francia y las llevará por Europa y Norteamérica, las gemelas Ibeyi hablan más de ellas, con su pop híbrido, lleno de toques soul, R&B y ritmos afrocaribeños.

"Hemos recuperado la libertad del primer álbum, pero ahora estamos mucho más centradas en quiénes somos", completa Lisa-Kaindé.

Políglotas

Lisa-Kaindé y Naomi, de 31 años, son hijas del famoso percusionista cubano Miguel "Angá" Díaz, figura de Buena Vista Social Club y de otros grupos del exilio musical cubano como Orishas, y de la cantante francovenezolana Maya Dagnino.

Su nombre artístico, Ibeyi, quiere decir mellizo en yoruba, la lengua africana que los esclavos se llevaron consigo a Cuba, donde aún se utiliza en la santería.

Saltaron a la fama hace más de una década con el tema "River", en cuyo video aparecían sus rostros bajo el agua.

Las melodías delicadas y místicas de "Offering" están cantadas en inglés, sobre todo, pero también en español, francés y yoruba, como suelen hacer las hermanas Ibeyi desde el principio de su carrera.

Pero esta vez el español está bien presente, como en los títulos "Aset" o "The process".

"Esto vino naturalmente", explica Lisa-Kaindé. En tema de lenguas, "no decidimos mucho, viene como viene".

Estas políglotas de nacimiento utilizan los idiomas como si de un juego se tratara.

"El español es mucho más poético, lo que se puede decir es fabuloso", recalca Naomi, añadiendo que el francés es "o muy cursi o demasiado formal" y el inglés "muy directo".

Identidad cubana

Aunque admiten que en este álbum el yoruba es más escaso que en sus anteriores discos, esta lengua de origen africano sigue siendo muy importante para ellas.

"Forma parte de nuestra marca musical y de nuestra identidad", recuerda Lisa-Kaindé.

Cuba, la patria de su progenitor y uno de los pilares de su música, se refleja también en toda la parte visual del álbum y los videos publicados hasta ahora, rodados en la isla caribeña.

Para el tema "Offerings", en el que Lisa-Kaindé, recién rapada por su hermana, lanza su pelo al mar como una ofrenda, se ven las pocetas de Miramar, en el litoral de La Habana.

"Es también un regalo para nuestro padre", afirma Naomi, en alusión a "Angá" Díaz, fallecido cuando ellas tenían 11 años.

Grabar en Cuba, con la familia y los amigos, fue también una forma de darles las gracias y honrarlos, dice, porque son personas extraordinarias, resilientes.

"Fue importante. El regreso a casa", insiste Lisa-Kaindé.

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