José Feliciano recibe la Medalla Nacional de las Artes

“Los ganadores de la Medalla Nacional de las Artes han ayudado a definir y enriquecer el legado cultural de nuestra nación a través de su compromiso apasionado de toda la vida. Somos una mejor nación gracias a sus aportes. Su trabajo nos ayuda a ver el mundo de diferentes maneras. Nos inspira a alcanzar nuestro máximo potencial y reconocer nuestra humanidad común. Me uno al presidente para felicitarlos y agradecerles”, dijo Maria Rosario Jackson, presidenta del National Endowment for the Arts (NEA).

El boricua, intérprete del clásico navideño bilingüe Feliz Navidad, será homenajeado por: “Superar obstáculos, sin perder nunca la fe, y enriquecer la bondad y grandeza de la nación”, destacan los organizadores.

En 2022, José Feliciano celebró 50 años de trayectoria artística, y su canción de las fiestas decembrinas se mantuvo una vez más en el Top 10 de la lista de Billboard Holiday 100. Asimismo, los Premios Billboard le otorgaron el primer Premio Billboard Leyenda.

Por su parte, Springsteen, conocido como The Boss, será honrado como uno de los mejores intérpretes y narradores. “Su música celebra nuestros triunfos, sana nuestras heridas y nos da esperanza, captando el espíritu inquebrantable de lo que significa ser estadounidense”, señala la revista Billboard.

Igualmente, la Emperatriz del Soul, Gladys Knight la reconocen por su talento excepcional. “Influyó en géneros musicales — del rhythm and blues al góspel y el pop — e inspiró a generaciones de artistas, cautivados por su banda sonora de una época dorada de la música estadounidense”.

La actriz Julia Louis-Dreyfus, la diseñadora de modas Vera Wang y el Billie Holiday Theatre en Nueva York, también serán honrados.

FUENTE: REDACCIÓN