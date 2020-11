José Feliciano celebra 50 años de "Feliz Navidad"

La colaboración de artistas de distintos orígenes y géneros musicales refleja la meta original de Feliciano para la canción.

“La idea de ‘Feliz Navidad’ era tratar de unir a la gente”, dijo José Feliciano galardonado con nueve premios Grammy. “Mi idea cuando escribí la canción era que no importaba en qué idioma cantaras, todos compartimos el sentimiento de la Navidad”, agregó José Feliciano.

El cantautor puertorriqueño de 75 años cuenta que jamás imaginó en 1970 que la contagiosa canción de letra minimalista -apenas seis palabras en español, 14 en inglés- pasaría a ser un clásico navideño.

“Debo decir que cumple un sueño”, acotó en una entrevista vía Zoom desde su casa en Connecticut. “Tenía ese sueño en mi mente, pero hasta ahí llegaba hasta que escribí ‘Feliz Navidad’”.

Ahora, José Feliciano, celebra el 50 aniversario en redes sociales al publicar viejas fotos y recuerdos. El tema ha figurado en la lista Hot 100 de Billboard repetidas veces a lo largo de los años, y es una de las canciones navideñas más reproducidas y grabadas alrededor del mundo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por José Feliciano (@josefeliciano)

El tema se desprende del disco navideño homónimo de Feliciano de 1970, cuyo título luego se cambió a “Feliz Navidad”. El músico dijo que “We Three Kings” y “The First Noel” le sirvieron de inspiración.

“No quería hacer un álbum de Navidad que fuera meloso”, dijo, sino uno “que realmente contara la historia del nacimiento del Salvador de una manera que fuera musical y que la gente pudiera respaldar”.

Un documental sobre Feliciano, quien es ciego de nacimiento, se estrenará el próximo año. “Behind This Guitar” sigue su trayecto de la pobreza en Puerto Rico y Nueva York a su actuación en la celebración de Navidad en el Vaticano.

“Las cartas que me dio la vida no eran muy buenas”, acotó Feliciano. “Vine de tierra extranjera, no tenía vista, o al menos pensaba que no la tenía, hasta que descubrí que tenía visión y que veía las cosas como debían verse”.

Feliciano también ofrecerá un concierto virtual el 20 de diciembre en el que interpretará “Feliz Navidad” y otros villancicos.