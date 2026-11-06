Ross Lynch revela que es un hombre "felizmente casado"

El actor Ross Lynch confirmó en exclusiva a la revista People que está casado durante el estreno de su próxima película de Netflix, Heartland. La exestrella de Disney, que lució un anillo de oro en el evento, compartió la noticia al tiempo que señaló que, por lo general, intenta mantener su relación alejada del foco mediático.

"No intento ocultarlo en absoluto, pero, ya sabes, a mi esposa no le gusta mucho la fama. Así que intento ser considerado y respetuoso con ella. Pero todo va bien", dijo el coprotagonista de Teen Beach Movie.

Lynch también reflexionó sobre los cambios personales que han hecho que este capítulo de su vida sea especialmente significativo. "Últimamente me he centrado mucho en mi vida privada, lo cual me ha resultado muy gratificante. Estoy muy ilusionado con las perspectivas de futuro y veremos cómo se desarrollan", añadió

La confirmación llega después de que Lynch insinuara que había habido algunos acontecimientos importantes en su vida personal durante su regreso a Instagram a principios de este año.

Tras tomarse un año de descanso de la plataforma, la antigua estrella de Austin & Ally regresó el 28 de junio con una serie de fotos y vídeos que mostraban su equipo musical, su guitarra y momentos cotidianos, incluyendo imágenes de perros y un cuaderno.

"Ha pasado un tiempo, ¿qué me he perdido?” escribió en el pie de foto de la publicación. Un seguidor pareció darse cuenta de una posible pista sobre su estado sentimental, comentando: “más bien, ¿qué nos perdimos NOSOTROS?".

“Jajaja MUCHO ”, fue la respuesta de Lynch.

El actor ofreció otro posible vistazo a su vida personal en una publicación de Instagram del 21 de agosto. En una de las fotos se le veía sentado en una mesa de brunch con otra persona, dibujando en un pequeño cuaderno mientras lucía un anillo de oro en el dedo anular.

El regreso de Ross Lynch a la pantalla chica

Durante su conversación con People, Lynch también habló abiertamente sobre su regreso a la actuación después de haber dedicado gran parte del año pasado a la música con su hermano Rocky Lynch en su banda, The Driver Era .

"Tenía muchas ganas de volver a actuar. Fue un placer estar en el set. El guion era muy interesante. Me pareció una buena historia y me entusiasmaba la idea de trabajar en una película protagonizada por una mujer", comentó sobre su incorporación al proyecto.

En Heartland, Lynch interpreta a Jace Jacobs, a quien describe como un "alma perdida" que "ama la fama".

La película está protagonizada por Jessica Chastain en el papel de Misty Jones, una antigua estrella de la música country que sale de su retiro para investigar la desaparición de su sobrina, una prometedora cantante del mismo género. La búsqueda obliga a Misty a enfrentarse a su propio pasado y al lado oscuro de Nashville, según la sinopsis oficial de la película.

Lynch también recuerda haber disfrutado del tiempo que pasó trabajando con Chastain, sobre todo ahora que está retomando el ritmo de la actuación. "Después de un rato, cuando empecé a entrar en calor, ella me hacía un gesto de aprobación con la cabeza, lo cual fue divertido y tranquilizador".