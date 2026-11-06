Kris Jenner recibe emotivos mensajes de familiares en cumpleaños 71

Kim Kardashian le dedicó una emotiva publicación de Instagram a su madre, Kris Jenner, por su cumpleaños

El jueves 5 de noviembre, Kris Jenner, la matriarca de las Kardashian-Jenner, recibió muestras de cariño por parte de su familia al cumplir 71 años.

Khloé, de 42 años, compartió una foto de Jenner sonriendo en una mesa mientras posaba junto a su pastel de cumpleaños personalizado. El postre estaba cubierto con las palabras "¡Feliz cumpleaños, Kris!" escritas con glaseado verde y decorado con adornos de glaseado en forma de arándanos, fresas, frambuesas y hojas verdes.

Kim, de 46 años, compartió un video de Kris recibiendo su pastel personalizado, que tenía ocho velas encendidas, mientras sus seres queridos le cantaban "Feliz cumpleaños".

La empresaria también compartió un carrusel en su perfil de Instagram y escribió: “¡Feliz cumpleaños a la mamá más especial del mundo! ¡Soy muy afortunada de tener otro año para celebrarte, aprender de ti y demostrarte cuánto te queremos! Te quiero muchísimo, mamá”.

En la publicación, Kim incluyó fotos desde su infancia hasta la actualidad junto a su madre. Entre las instantáneas había una foto poco común en la que aparece su hermano Rob, de 39 años, posando con su madre, Kim, Khloé, Kourtney y la difunta madre de Kris, Mary Jo “MJ” Shannon , quien falleció en julio a los 91 años.

“Oh, qué vida tan maravillosa y hermosa… Te amo muchísimo ”, escribió Kris en la sección de comentarios.

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Mientras tanto, Khloé compartió una larga publicación con clips antiguos y recientes de su madre, incluyendo muchos de la época en que filmaban su exitoso reality show Keeping Up with the Kardashians.

“De todas las bendiciones que la vida me ha dado, una de las más grandes siempre será poder llamarte mamá”, comenzaba el mensaje de Khloé. “Creo que una de las cosas más hermosas de envejecer es conocerte de tantas maneras diferentes. No solo como mi mamá, sino como mujer, amiga, empresaria, valiente, soñadora y alguien que sigue descubriendo nuevas facetas de sí misma. Y de alguna manera, con cada año que pasa, encuentro más razones para admirarte e incluso más maneras de amarte”.

La cofundadora de Good American compartió que lo que más adora de su madre es su "entusiasmo infantil" y cómo "siempre está soñando". La madre de dos hijos también compartió que lo que más valora son los "momentos más sencillos" que comparten juntas.

“Nuestras preciosas conversaciones, llamarnos cincuenta veces al día, la forma en que con una sola mirada podemos estallar en carcajadas incontrolables”, continuó. “Nuestras salidas de compras, nuestras aventuras, ser cómplices, y todas esas pequeñas cosas que nadie más entendería. Es el consuelo de saber que, sin importar la edad que tenga, siempre serás mi mamá. Y no hay nada en este mundo como ese sentimiento”.

“Si tuviera mil vidas para vivir, te encontraría en cada una de ellas. Y sin dudarlo, te elegiría como mi mamá ¡SIEMPRE! ¡SIN DUDA!”, añadió Khloé, concluyendo su mensaje: “Feliz cumpleaños, mi hermosa reina mamá. Amarte es una de las mayores y más fáciles alegrías de mi vida ”.

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Su hija Kourtney, de 47 años, decidió compartir una sola instantánea de su infancia para rendir homenaje a su madre en Instagram . La imagen muestra a una pequeña Kourtney bebiendo de un biberón y sosteniendo un rollo de papel de regalo, mientras su madre está sentada en una silla cómoda.

“Feliz cumpleaños a mi mamá Siempre estaré agradecida por todo lo que nos has enseñado y por todas tus locuras que se han convertido en nuestras locuras. Te amo y te amo para siempre”, escribió la cofundadora de Lemme.

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Mientras tanto, su hija Kylie, de 29 años, publicó un vídeo de Halloween de 1999 en el que se ve a su madre disfrazada de Dorothy de El Mago de Oz y a ella misma de niña pequeña disfrazada de lo que su madre llamaba "Baby Dorothy".

“¡Feliz cumpleaños, mami! Nunca daré por sentado el amor que nos diste y la hermosa vida que nos diste. ¡Qué regalo poder transmitir ese amor a mis hijos! ¡Te amo! @krisjenner”, escribió Kylie.

Corey Gamble , el novio de toda la vida de Kris, también le mostró su cariño , llamándola afectuosamente su "esposita" en su homenaje en las redes sociales .

“¡Feliz cumpleaños al Santo Grial… Te amo por siempre!”, escribió Gamble en la publicación . “Sigue siendo genial. Eres la mejor madre, cariñosa y dulce para todos tus hijos, y me siento afortunado de tenerte en mi vida, mi esposa… Por muchos años más… Te amo mucho”.