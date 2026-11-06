Detienen en Florida al padre de Meghan Markle por presunta posesión de pornografía infantil

El príncipe Harry de Gran Bretaña, duque de Sussex, y Meghan, duquesa de Sussex, llegan al estreno europeo de la película "El Rey León" en Londres el 14 de julio de 2019.

Thomas Markle, suegro del príncipe Enrique de Inglaterra, fue detenido este viernes en Florida, en Estados Unidos, por presunta posesión de pornografía infantil.

Fuentes de las agencias de seguridad federales confirmaron a Fox News la redada ocurrida esta mañana en la residencia de ancianos de Maravida para detener al padre de Meghan Markle, tras el hallazgo de material pornográfico de menores en dos viviendas vinculadas a Thomas Markle en México y Filipinas.

La redada ocurrió en presencia de fotoperiodistas del tabloide británicos 'The Sun', quienes han confirmado que los agentes se llevaron esposado a Markle en su silla de ruedas con destino a comisaría.

Declaración de la duquesa

Tras la difusión pública de las investigaciones en curso, Meghan Markle emitió en días recientes un comunicado en el que manifestó su profunda consternación ante los hechos denunciados y expresó su solidaridad con las posibles víctimas involucradas en el caso.

“La intención de mantener distancia de mi padre siempre responde a la necesidad primordial de proteger a mis hijos, confiando en que las autoridades actúen de la misma manera”, afirmó la duquesa de Sussex al justificar la ausencia de contacto de Thomas Markle con sus nietos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet.

La relación entre ambos permanece interrumpida desde antes del enlace real en mayo de 2018, evento al que Thomas Markle no asistió. Mientras tanto, las autoridades judiciales y policiales de Filipinas continúan con las pautas de investigación tras el reporte del hallazgo de dispositivos electrónicos y cajas de almacenamiento en la propiedad de Cebú.

FUENTE: Con información de agencias