martes 24  de  marzo 2026
RECONOCIMIENTO

Josep Carreras, una vida de música reconocida con el Premio Alegría de Vivir

Para Carreras, el escenario sigue siendo el lugar donde su vocación cobra sentido, manteniendo intacta la pasión de sus primeros años

El tenor Josep Carreras.&nbsp;

El tenor Josep Carreras. 

Cortesía/Premios Alegría de Vivir
Por Jorgimar Gómez

MIAMI.- El legendario tenor Josep Carreras, figura imprescindible de la lírica mundial, ha sido distinguido con el Premio Alegría de Vivir Éter en su XIV Edición. Este galardón llega en un momento de profunda carga emocional, mientras el artista recorre los escenarios del mundo en su gira de despedida tras más de seis décadas de maestría.

Para Carreras, el escenario sigue siendo el lugar donde su vocación cobra sentido, manteniendo intacta la pasión de sus primeros años.

Lee además
Bryan Calvo, alcalde de Hialeah. 
EVENTO

Hialeah convoca al gran rally por la libertad de Cuba este 24 de marzo
Karol G durante su aparición en Billions Club: The Series
FAMOSOS

Fundación de Karol G reúne a grandes estrellas en gala benéfica en Miami

"Sigo teniendo las mismas emociones que cuando empezaba mi carrera. Subir al escenario es para mí muy gratificante dado que mi carrera profesional ha sido siempre mi gran vocación", confiesa el tenor.

La música como esencia

A pesar de los cambios en las puestas en escena y en la industria cultural, el intérprete sostiene que el canto lírico permanece como un elemento fundamental de la experiencia humana. Para él, la música es, además de un oficio, una condición necesaria para la existencia, una fuerza que perdura más allá de las modas.

"La música para mí lo es todo. No concibo la vida sin música. Definitivamente creo que el canto lírico siempre será parte indisoluble del ser humano", explica sobre su conexión vital con el arte.

Este reconocimiento a su excelencia cobra un valor especial al ser otorgado en su propia tierra. Carreras recibe el galardón con un profundo sentido de gratitud, destacando que el afecto recibido "en casa" eleva la satisfacción personal de una trayectoria que ya es eterna en la historia de la ópera.

Lucha por la vida

Más allá de los aplausos, el motor de Josep Carreras desde 1988 ha sido la Fundación Josep Carreras. Tras superar personalmente la leucemia, su perspectiva ha evolucionado desde la gestión del miedo inicial hacia el optimismo que brindan los avances científicos actuales.

Aunque la investigación permite hoy tratamientos más eficaces, el tenor recuerda que el centro de todo esfuerzo debe ser siempre la persona y su familia.

"Seguimos trabajando con un objetivo muy claro: mejorar la vida de los pacientes hoy y seguir avanzando hasta que la leucemia sea, algún día, una enfermedad 100% curable. Y creo sinceramente que estamos cada vez más cerca de conseguirlo", afirma con esperanza.

Al cerrar su etapa sobre los escenarios, su vínculo con la salud y el arte no desaparecerá. Carreras planea dedicar más tiempo a sus seres queridos, pero manteniendo su liderazgo en la Fundación y en el Institut de Recerca Contra la Leucemia.

Su mensaje para las nuevas generaciones es claro: el éxito profesional es la plataforma ideal para proyectar causas humanitarias y difundir mensajes de solidaridad.

"Mi compromiso con esta lucha es total, es como decimos en la Fundación, imparable. Mi vida siempre estará de alguna manera vinculada a la música y especialmente a la ópera. Uno no puede dejar de sentir su vocación", concluye el maestro.

Temas
Te puede interesar

Agustina Mignone: de los grandes escenarios a la dirección creativa, reafirmando su liderazgo en la danza urbana

Ingresos de música grabada superan los 30 millones de dólares

Blondiak: música para vibrar, despertar y transformar

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
ALERTA

Florida y el Comando Sur activan planes de contención ante amenaza de éxodo cubano

El secretario Marco Rubio (dentro del vehículo) a su salida de una corte federal de Miami
JUSTICIA

Secretario Rubio testifica en juicio contra excongresista David Rivera por nexos ocultos con Venezuela

Los científicos boricuas afirman que este tipo de herramienta ayuda a diagnósticos más tempranos y accesibles a la población. (Pixabay)
CIENCIA

Científicos de Puerto Rico encuentran proteína que detecta cáncer colorrectal con 70% de precisión

Nicolás Maduro en la audiencia del tribunal de Nueva York, EEUU, el 5 de enero. 
Juicio en EEUU

Hijo de Maduro dice que el exdictador se "ejercita como atleta" en la cárcel a la espera de audiencia

Markwayne Mullin, el designado por el presidente Donald J. Trump para convertirse en el nuevo jefe del Departamento de Seguridad Nacional.
Votación

Senado confirma a Markwayne Mullin al frente del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU

Te puede interesar

El presidente Donald Trump.
Guerra

Trump afirma que representantes de Irán "han acordado que nunca tendrán el arma nuclear"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El secretario Marco Rubio (dentro del vehículo) a su salida de una corte federal de Miami
JUSTICIA

Secretario Rubio testifica en juicio contra excongresista David Rivera por nexos ocultos con Venezuela

Vista de la construcción del Signature Bridge donde tuvo lugar el accidente en el que un obrero perdió la vida.
SUCESO

Muerte en obras del arco de la I-395 expone tensiones en un proyecto millonario que redefine Miami

La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos.
Inmigración

Corte Suprema de EEUU examina la solicitud de asilo

El presidente Donald Trump habla en el Salón Este de la Casa Blanca el 5 de marzo de 2026 en Washington, DC.
Relaciones diplomáticas

Trump relaja sanciones para facilitar la reapertura de la embajada de Venezuela en EEUU