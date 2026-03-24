Josep Carreras, una vida de música reconocida con el Premio Alegría de Vivir

MIAMI.- El legendario tenor Josep Carreras , figura imprescindible de la lírica mundial, ha sido distinguido con el Premio Alegría de Vivir Éter en su XIV Edición. Este galardón llega en un momento de profunda carga emocional, mientras el artista recorre los escenarios del mundo en su gira de despedida tras más de seis décadas de maestría.

Para Carreras, el escenario sigue siendo el lugar donde su vocación cobra sentido, manteniendo intacta la pasión de sus primeros años.

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"Sigo teniendo las mismas emociones que cuando empezaba mi carrera. Subir al escenario es para mí muy gratificante dado que mi carrera profesional ha sido siempre mi gran vocación", confiesa el tenor.

La música como esencia

A pesar de los cambios en las puestas en escena y en la industria cultural, el intérprete sostiene que el canto lírico permanece como un elemento fundamental de la experiencia humana. Para él, la música es, además de un oficio, una condición necesaria para la existencia, una fuerza que perdura más allá de las modas.

"La música para mí lo es todo. No concibo la vida sin música. Definitivamente creo que el canto lírico siempre será parte indisoluble del ser humano", explica sobre su conexión vital con el arte.

Este reconocimiento a su excelencia cobra un valor especial al ser otorgado en su propia tierra. Carreras recibe el galardón con un profundo sentido de gratitud, destacando que el afecto recibido "en casa" eleva la satisfacción personal de una trayectoria que ya es eterna en la historia de la ópera.

Lucha por la vida

Más allá de los aplausos, el motor de Josep Carreras desde 1988 ha sido la Fundación Josep Carreras. Tras superar personalmente la leucemia, su perspectiva ha evolucionado desde la gestión del miedo inicial hacia el optimismo que brindan los avances científicos actuales.

Aunque la investigación permite hoy tratamientos más eficaces, el tenor recuerda que el centro de todo esfuerzo debe ser siempre la persona y su familia.

"Seguimos trabajando con un objetivo muy claro: mejorar la vida de los pacientes hoy y seguir avanzando hasta que la leucemia sea, algún día, una enfermedad 100% curable. Y creo sinceramente que estamos cada vez más cerca de conseguirlo", afirma con esperanza.

Al cerrar su etapa sobre los escenarios, su vínculo con la salud y el arte no desaparecerá. Carreras planea dedicar más tiempo a sus seres queridos, pero manteniendo su liderazgo en la Fundación y en el Institut de Recerca Contra la Leucemia.

Su mensaje para las nuevas generaciones es claro: el éxito profesional es la plataforma ideal para proyectar causas humanitarias y difundir mensajes de solidaridad.

"Mi compromiso con esta lucha es total, es como decimos en la Fundación, imparable. Mi vida siempre estará de alguna manera vinculada a la música y especialmente a la ópera. Uno no puede dejar de sentir su vocación", concluye el maestro.