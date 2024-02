Joven que rastrea vuelos de Taylor Swift envía mensaje a la cantante

El texto alega que el estudiante no ha incurrido en ningún delito y destaca que Morrone no citó ninguna legislación que lo obligue a abandonar la práctica que realiza. Referente al señalamiento de acoso, el abogado enfatizó que no se aplica en este caso, debido a que nunca se ha hecho una amenaza contra la cantante.

Igualmente, alegó que su cliente solo se ha limitado a publicar los datos disponibles al público por parte de la Administración Federal de Aviación, en donde se evidencia el rastreo de los movimientos del avión de Taylor, reforzando la narrativa del joven, quien ha alegado anteriormente que solo ejerce su derecho a la libertad de expresión.

En el mismo documento, Jack citó la frase de la canción Reputation del álbum homónimo del 2017 de Swift: Look What You Made Me Do (Mira lo que me hiciste hacer).

Antecedentes

No es la primera vez que Sweeney se ve envuelto en una posible trama legal.

Su interés por publicar los datos del tráfico aéreo de famosos y millonarios se hizo público en 2022, cuando Elon Musk denunció sus actividades y cerró su cuenta de X @ElonJet (en aquel entonces Twitter).

Jack ha publicado información sobre los jet privados de Mark Zuckerberg y Bill Gates, y utiliza datos de vuelos disponibles en la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés). También usa las señales de vuelo que rastrean otros fanáticos de la aviación.

Los cálculos de Sweeney incluyen emisiones de carbono de cada vuelo que rastrea.