Juanes, Persona del Año 2019, anhela "más futuro que pasado"

“Yo estoy realmente un poquito nervioso... pero también feliz porque va a estar mi esposa, mis hijos. Quiero que me acompañen mi mamá por ejemplo, mi hermana, mi hermano. En fin, va a ser algo muy especial y muy emocionante”, añadió.

La historia de Juanes en los Latin Grammy comenzó en 2001 con tres premios que incluyeron mejor nuevo artista en un evento agridulce, pues los recibió en una conferencia de prensa no televisada tras cancelarse la gala debido a los ataques terroristas del 11 de septiembre. Veinte gramófonos después, además de dos Grammy anglo, la Academia Latina de la Grabación lo reconoce por su arte creativo, sus esfuerzos humanitarios, su apoyo a artistas emergentes y sus contribuciones filantrópicas a través de la Fundación Mi Sangre y como cofundador de Paz Sin Fronteras.

Entre los artistas que subirán al escenario para serenarlo con su propia música están Alessia Cara, Juan Luis Guerra, Mon Laferte, Ozuna, Rosalía, Alejandro Sanz y Sebastián Yatra. Unos días después, el 22 de noviembre, lanzará su octavo álbum de estudio, “Más futuro que pasado”, que incluirá los exitosos sencillos “Bonita” con Yatra, “Querer mejor” con Cara y “La plata” con Lalo Ebratt, además de “Aurora” con Crudo, lanzado el pasado viernes, y “Tequila” con Christian Nodal.

El cantautor de éxitos como “A Dios le pido”, “Me enamora” y “Nada valgo sin tu amor”, que debutó como solista con el disco “Fíjate bien” el mismo año que nacieron los Latin Grammy, conversó recientemente con The Associated Press sobre el reconocimiento de la Academia, su historia con estos premios, su nuevo disco y sus ganas de continuar.

AP: Cuando se anunció que eras la Persona del Año me hablaste con gran emoción. Ahora que has tenido algo de tiempo para procesarlo y que se acerca el momento, ¿cómo te sientes?

JUANES: La verdad han sido unos días de reflexión, pero también de una alegría muy grande. Yo me siento demasiado feliz, muy agradecido, muy afortunado por estar ahí, en ese grupo tan selecto de artistas. Con un agradecimiento profundo por mi familia, por mi vida, por mis hijos, por mi esposa, por la gente que ha podido estar a mi lado y me ha apoyado durante todo este tiempo, y también por la gente que de alguna forma me ha enseñado a crecer de esta manera.

AP: Aparte tienes tres nominaciones en dos categorías (grabación del año por partida doble, por “Querer mejor” y “La plata”, y canción del año por la primera). De ganar, tendrías el récord como el artista más premiado en la historia de estos galardones. ¿Tiene esto algún significado para ti o ya no sigues la cuenta?

JUANES: Sinceramente no lo tengo muy presente. Tengo mi cabeza más bien en la noche de la gala y en cantar. Obviamente si ganamos pues es como una locura, pero no tengo mucho la energía puesta ahí, no estoy contando con ganar el premio para nada. Como te digo, estoy más como con la otra película.

AP: El premio a la Persona del Año puede recibirse una sola vez, al igual que el de mejor nuevo artista que ganaste en el 2001. ¿Sientes que ese Latin Grammy tuvo alguna influencia en tu éxito posterior?

JUANES: Yo creo que en general lo que han representado los Grammy y la Academia en mi carrera ha sido importantísimo. Es una llave que ha abierto muchas puertas, muchas oportunidades, no solamente para mí, sino para muchos artistas que están ahí nominados. Yo creo que haber estado nominado en ese momento de mi carrera fue digamos crucial para seguir adelante, para que la gente conociera más mi música, mi nombre.

AP: Ese premio lo recibiste en un evento agridulce tras la cancelación de la ceremonia por los atentados del 11 de septiembre. ¿Qué recuerdos guardas de ese momento?

JUANES: Fue muy duro. Cuando yo veía lo que estaban pasando por la televisión, era demasiado aterrador. A mí me daba pánico montarme en un avión. Todo lo que sucedió fue muy shockeante para mí. Mi mamá estaba en mi cuarto cuando yo estaba ahí. Yo le dije que qué de malas había sido yo que el día más importante de mi carrera había pasado eso, que esa oportunidad que iba a tener de estar en el show nunca pasó, y mi mamá me dijo algo súper sabio. Me dijo: “Mira mijo, ese era el día más importante de tu carrera HASTA HOY, pero de aquí pa’ adelante vas a tener muchos días importantes”. Y creo que después realmente no importó para nada lo que se canceló ese día porque lo que cambió fue el mundo entero con el 11 de septiembre. Pero mi mamá me dio esa lección y tenía razón.

AP: Tu mamá también fue la que te dijo que “la vida es un ratico”, una frase con la que titulaste tu disco del 2007.

JUANES: Sí, sí, sí, me ha dado buenos consejos (risas). Mi mamá no es de muchas palabras, pero mi mamá tiene 88 años y ha vivido muchas cosas en la vida. Obviamente tiene su experiencia y su sabiduría y ha sido muy importante para mí, fundamental.

AP: Apenas unos días después de los Latin Grammy lanzas “Más futuro que pasado”. Sé que incluye una canción que se titula igual y habla de amor, pero me preguntaba si tenía otra connotación más dirigida a este momento de tu vida y tu carrera.

JUANES: Sí, para mí es algo súper motivacional. Siento que este momento de mi vida es muy especial porque puedo respirar y estoy vivo y puedo caminar; tengo mis hijos, tengo mi familia y todo está bien, y porque tengo más ganas que nunca de hacer música. Entonces el título “Más futuro que pasado” es eso, es como la esperanza, como las ganas de seguir adelante y reafirmar que amo la música y quiero seguir haciendo esto por el resto de mi vida.