Jude Law recibe estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

"He tenido muchísima suerte de tener una familia a mi alrededor que ha vivido y apoyado mi pasión por la actuación y el cine. Y algunos de esos miembros de mi encantadora familia están aquí hoy. Y saben lo que significan para mí. Los quiero muchísimo", dijo el intérprete de Doctor Watson en Sherlock Holmes.

Trayectoria

Law señaló que tener una estrella entre las de figuras que creció admirando es un honor.

"Tener un lugar aquí, entre el talento que crecí viendo en todas esas películas, es sublime y ridículo a la vez", comentó.

Agregó en su conmovedor discurso la importancia del apoyo y la colaboración en la industria, aseverando que es gracias a esos valores que hoy posee la estrella.

"La necesidad de colaborar es la mayor recompensa del medio, y algunos de ustedes y muchos otros con los que he colaborado durante más de 30 años, personas de las que he aprendido y que me han animado, guiado e inspirado, son la razón por la que tengo esta estrella".

La actriz estadounidense Jurnee Smollett estuvo presente en la celebración y dedicó unas palabras al actor.

"Ser testigo de tu dedicación al oficio ha sido una experiencia única en mi vida. Estar en tu órbita me ha convertido en una mejor artista, me atrevo a decir en una mejor persona, y espero con ansias nuestra próxima aventura, querido hermano, sea cual sea".

La filmografía de Law incluye títulos como Gattaca (1997), Midnight in the Garden of Good and Evil (1997), The Talented Mr. Ripley (1999), Closer (2004), The Holiday (2006), Sherlock Holmes (2009), Captain Marvel (2019) y Peter Pan and Wendy (2023).

Además posee un BAFTA a mejor actor de reparto por The Talented Mr. Ripley, película que le valió la nominación al Óscar y los Golden Globes.