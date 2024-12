¿Quién es Benny Blanco, el productor qué conquistó el corazón de Selena Gómez?

En las fotografías, la empresaria escribió: "Forever begins now.... (para siempre comienza ahora)". Mientras que en los comentarios, Benny escribió: "Hey, wait… that’s my wife (Oye, espera… esa es mi esposa)".

Los fanáticos de Selena han celebrado esta noticia, pues reconocen que en el ámbito sentimental la cantante ha pasado por muchos altibajos. De hecho, en meses pasados, se había especulado sobre el posible compromiso, pues Gómez publicó una foto con un emoji que tapaba su dedo anular izquierdo.

Sin embargo, tras viralizarse la feliz noticia, muchos se preguntan quién es el hombre que enamoró a la protagonista de Only Murders in the Building.

¿Quién es Benny Blanco?

Benjamin Joseph Levin, conocido popularmente como Benny Blanco, es un músico y productor estadounidense de 36 años.

Durante su trayectoria, ha trabajado con artistas como Halsey, Katy Perry, Ed Sheeran, Lana Del Rey e incluso para Justin Bieber, exnovio de su ahora prometida.

Blanco ha posicionado 29 canciones en el top de las listas de Billboard, incluyendo la coautoría de algunos éxitos entre los que destaca la popular pieza de Maroon 5 y Christina Aguilera, Moves Like Jagger, o Diamonds de Rihana.

Pero, al igual que Selena, Blanco ha ido más allá de su carrera musical, atreviéndose a incursionar en otras áreas que le apasionan como la cocina, convirtiéndose en el autor del libro Open Wide: A Cookbook For Friends. También ha ganado popularidad por el contenido que genera para Youtube.

Además, este año la revista People lo seleccionó como uno de los hombres más sexy.

En mayo, Blanco dijo durante una entrevista que concedió a The Howard Stern Show: "Cuando la miro… siempre estoy como, no conozco un mundo donde podría ser mejor que esto".

El productor le propuso a Selena Gómez matrimonio con un anillo de diamantes corte marquesa, un guiño a su canción Good For You. Ann Grimmett, vicepresidenta de comercialización de Jared Jewelers, dijo a People que el diamante es de seis quilates y tiene un valor de alrededor de 225.000 dólares.

Según Bloomberg, el patrimonio del músico es de 50 millones de dólares.