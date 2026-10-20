martes 20  de  octubre 2026
POLÉMICA

Juez desestima demanda del hermano de Mariah Carey contra la cantante por difamación

El hermano de la icónica cantante presentó su demanda en 2021, un año después de que la cantante publicara sus memorias The Meaning of Mariah Carey

Mariah Carey presenta un premio en el escenario durante la 66.ª edición de los Premios Grammy en el Crypto.com Arena el 4 de febrero de 2024 en Los Ángeles, California.

Mariah Carey presenta un premio en el escenario durante la 66.ª edición de los Premios Grammy en el Crypto.com Arena el 4 de febrero de 2024 en Los Ángeles, California.

AFP/Amy Sussman/Getty Images

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- Un tribunal de Nueva York ha puesto fin a la batalla legal entre Mariah Carey y su hermano Morgan Carey, que le pedía 20 millones de dólares en concepto de daños por difundir informaciones en sus memorias The Meaning of Mariah Carey que era violento y traficaba con drogas.

El hermano de la icónica cantante presentó su demanda en 2021, un año después de que la cantante publicara sus memorias. En la demanda Morgan Carey alegaba que la cantante dañó su reputación en The Meaning of Mariah Carey ya que el libro lo describía como una persona violenta y le acusaba de traficar con cocaína, según recoge la revista The Rolling Stone.

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En el fallo emitido este lunes, un juez de la Corte Suprema del Estado de Nueva York ha fallado a favor de la cantante y determina que Morgan Carey no ha logrado demostrar que su hermana hubiera actuado con 'malicia real' y rechaza la demanda.

"El demandante no ha alegado de manera suficiente la existencia de ‘malicia real’ por parte de Mariah Carey. La parte demandante no aporta prueba alguna de que se hicieran tales declaraciones sabiendo que eran falsas, o bien con un menosprecio temerario hacia su falsedad o hacia la verdad", señala el fallo.

Daño reputacional

En su demanda, Morgan alegó que su hermana había dañado su reputación y que Mariah Carey se había basado en su difunta madre para obtener parte del contenido y que le interesaba más el éxito comercial de sus memorias que verificar la veracidad de sus afirmaciones.

John Rosenberg, abogado de Mariah Carey, declaró a la revista Rolling Stone que su clienta se siente "satisfecha de que el tribunal haya reconocido que sus memorias abordan cuestiones de interés público, y de que haya desestimado en su totalidad las demandas por difamación presentadas por su hermano".

Por su parte, Richard Altman, abogado de Morgan Carey, comunicó al mismo medio que tienen intención de apelar: "Discrepamos respetuosamente de la decisión de hoy, ya que resulta totalmente incoherente con resoluciones anteriores dictadas en este caso".

FUENTE: Con información de EFE

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