lunes 19  de  octubre 2026
MODA

Kylie Jenner rompe las redes al modelar famoso "Fantasy Bra" en desfile de Victoria's Secret

La exclusiva pieza de lencería fue creada en colaboración con la firma de joyería Jacob & Co y está valorada en 50 millones de dólares, según la revista Vogue

Kylie Jenner desfila en el Victorias Secret Fashion Show 2026 el 18 de octubre de 2026 en Los Ángeles, California.

Kylie Jenner desfila en el Victoria's Secret Fashion Show 2026 el 18 de octubre de 2026 en Los Ángeles, California.

Getty Images via AFP / Dimitrios Kambouris

LOS ÁNGELES.- Los ángeles de Victoria’s Secret volvieron a agitar sus alas ante los ojos del mundo este domingo en EE.UU., con un espectáculo lleno de glamour, moda y música que reunió a algunas de las modelos más reconocidas de sus pasarelas, como Alessandra Ambrosio y Adriana Lima, además de contar con la participación sorpresa de Kylie Jenner.

La californiana Bella Hadid fue la encargada de abrir la glamurosa pasarela del Victoria’s Secret Fashion Show 2026 realizado en Los Ángeles (California), marcando el inicio de una noche llena de brillo y sensualidad.

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El espectáculo también celebró el regreso de grandes figuras del modelaje como Gigi Hadid, Candice Swanepoel, Alex Consani, Anok Yai, Ashley Graham, Devyn Garcia, Imaan Hammam, Joan Smalls, Liu Wen y Paloma Elsesser.

La pasarela presentó una de las muestras de alas más diversas de los últimos tiempos, con velos, brillos, lentejuelas y plumas de múltiples colores y de todos los tamaños que realzaron la propuesta de lencería de la famosa marca.

La edición de este domingo, que marcó el regreso del espectáculo a Los Ángeles después de 19 años, también trajo de vuelta el 'Fantasy Bra', una exclusiva pieza de lencería creada en colaboración con la firma de joyería Jacob & Co. y lucida por Kylie Jenner.

Exitoso debut

Jenner, de 29 años, sorprendió al público al desfilar por primera vez en la icónica pasarela.

La influencer, que cuenta con 350 millones de seguidores en sus plataformas, lució el primer 'Fantasy Bra' de la firma desde 2018, valorado en 50 millones de dólares, según la revista Vogue, lo que lo convertiría en el sujetador más costoso de la historia de la marca.

Solo el diamante amarillo central está valorado en 22 millones de dólares, de acuerdo con la revista. El atuendo de Jenner se completaba con una minifalda vaporosa, tacones transparentes y alas de plumas blancas.

Entre el público asistente se pudo ver al actor Timothée Chalamet, pareja de Jenner, junto a la madre de esta, Kris Jenner, quienes acudieron para apoyarla.

Interpretaciones

El evento destacó asimismo por un cartel íntegramente femenino, con actuaciones en vivo de Megan Thee Stallion, que lució unas grandes alas rosadas; Tate McRae, que vistió lencería roja; Megan Moroney, con un atuendo negro y plateado; y el grupo global de pop KATSEYE, que interpretó 'Pinky Up' para dar paso a los nuevos diseños de PINK, la línea juvenil de Victoria’s Secret.

El espectáculo de este domingo en Los Ángeles, al que asistieron personalidades de Hollywood como Nicole Kidman, da continuidad al giro estratégico iniciado por la marca en 2024, con el regreso de este emblemático evento en Nueva York.

Críticas

Con una propuesta renovada, la firma de lencería busca consolidar su distanciamiento de las críticas a los rígidos estándares de belleza y a la escasa diversidad corporal que contribuyeron a la suspensión de su histórico espectáculo en 2019.

Sin embargo, este año el desfile también enfrentó críticas por la ausencia de la veterana Romee Strijd o la brasileña Lais Ribeiro, ambas nombradas oficialmente como “Ángeles” de la marca en 2015, que formaron parte del desfile de este año.

El anuncio fue dado pocos días antes del evento, la decisión avivó las críticas contra la firma por apostar por creadoras de contenido e hijas de celebridades en detrimento de maniquíes profesionales, generando incluso amenazas de boicot.

Fundada en San Francisco (California) en 1977, Victoria’s Secret celebró su primer desfile el 1 de agosto de 1995 en el hotel The Plaza de Nueva York, en un evento de carácter sobrio y estrictamente comercial.

No fue hasta principios de los años 2000, cuando la introducción de las icónicas alas —que simbolizan la máxima jerarquía de los «ángeles» de la marca— y el salto a la televisión impulsaron su popularidad, que el espectáculo comenzó a trascender el ámbito de la moda para combinar actuaciones en vivo con la participación de algunas de las modelos más reconocidas de la industria.

FUENTE: Con información de EFE

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