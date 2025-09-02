martes 2  de  septiembre 2025
REALEZA

Juicio contra hijo de la princesa de Noruega inicia en febrero

En total siete mujeres denunciaron haber sido víctimas de Marius Borg Høiby, entre ellas una de sus exnovias, Nora Haukland, y la artista Linni Meister

La princesa de Noruega Mette-Marit y Marius Borg Høiby.&nbsp;

La princesa de Noruega Mette-Marit y Marius Borg Høiby. 

Captura de pantalla/Youtube/Royal Fashion and History

OLSO.- El hijo mayor de la princesa Mette Marit de Noruega, Marius Borg Høiby, será juzgado en febrero de 2026 tras ser acusado de haber violado a cuatro mujeres, informó el martes el tribunal de Oslo, sobre este caso que lo expone hasta diez años de prisión.

En el peor escándalo que ha salpicado a la familia real noruega, Marius Borg Høiby, fue inculpado el 18 de agosto por cuatro violaciones y otros 28 cargos, en particular por maltratos contra exparejas.

Lee además
En esta foto de archivo tomada el 4 de septiembre de 1997, velas, flores y otros tributos se alinean en los escalones de la Embajada Británica en Washington, DC, en memoria de Diana, princesa de Gales.
REALEZA

Hermano de Diana de Gales recuerda a la princesa a 28 años de su muerte
Kate Middleton saluda a su llegada al palco real en la cancha central para el partido final de tenis individual femenino entre la polaca Iga Swiatek y la jugadora estadounidense Amanda Anisimova en el All England Lawn Tennis and Croquet Club en Wimbledon, el 12 de julio de 2025. 
REALEZA BRITÁNICA

Kate Middleton reaparece con nueva melena rubia

El joven acusado, de 28 años, es hijo de una relación anterior al matrimonio de su madre con el príncipe heredero Haakon.

En total siete mujeres denunciaron haber sido víctimas de Marius Borg Høiby, entre ellas una de sus exnovias, Nora Haukland, y la artista Linni Meister.

El juicio se celebrará en el tribunal de Oslo del 3 de febrero al 13 de marzo.

Investigación

Detenido el 4 de agosto de 2024 bajo sospecha de haber agredido a su entonces pareja, Marius Borg Høiby reconoció actos de violencia en ese caso pero, según sus abogados, rechaza los demás cargos.

En una declaración pública diez días más tarde, dijo haber actuado "bajo la influencia del alcohol y la cocaína tras una disputa", precisando padecer "trastornos mentales" y luchar "desde hace mucho tiempo contra la adicción" a las drogas.

Ningún miembro de la familia real fue convocado para testificar en el juicio.

"Todas las personas implicadas en este asunto lo encuentran sin duda difícil y doloroso", declaró el príncipe Haakon el 19 de agosto, un día después de la inculpación de su hijastro.

"Ahora corresponde a los tribunales decidir el desenlace final", añadió.

Marius Borg Høiby no forma parte oficialmente de la Casa Real y, por lo tanto, no ejerce funciones oficiales.

Haakon y Mette Marit tienen dos hijos en común: la princesa Ingrid Alexandra, de 21 años, y el príncipe Sverre Magnus, de 19.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Surge nueva polémica entre Cazzu y Nodal por hija en común

Anna Wintour nombra a Chloe Malle como su sucesora en Vogue

Sergio Ramos presenta "Cibeles", un homenaje musical al Real Madrid

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Pasajeros que llegan a EEUU entregan sus documentos al personal de la aerolínea en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
TURISMO

Turistas deben pagar una "tarifa de integridad" para ingresar a EEUU: ¿Cuál es el costo?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
Opinión

¿Reunión Maduro Trump?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
Venezuela

Maduro acusa a Marco Rubio de querer "llevar a Venezuela a un baño de sangre"

Leydis Menéndez Abdala (izq.) fue arrestada en relación con un accidente automovilístico en 2006 en el que murió Gloria Marcia Hall (der.) 
JUSTICIA

Tras 19 años fugitiva, cae en México acusada de un mortal accidente en Hialeah

El jugador Tomás Avilés (chaleco naranja), del Inter Miami, pelea con jugadores de los Sounders de Seattle tras la final de la Leagues Cup, el 31 de agosto de 2025.
FÚTBOL

Inter Miami afronta el castigo de los fanáticos y posibles sanciones de la Concacaf

Te puede interesar

El presidente Donald Trump en conferencia de prensa en la Casa Blanca.
Despliegue militar

Trump anuncia que fuerzas de EEUU atacan navío narcotraficante proveniente de Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Agentes policiales custodian una de las calles en la ciudad de Chicago.
SEGURIDAD

El presidente Trump promete terminar con el crimen en Chicago

Leydis Menéndez Abdala (izq.) fue arrestada en relación con un accidente automovilístico en 2006 en el que murió Gloria Marcia Hall (der.) 
JUSTICIA

Tras 19 años fugitiva, cae en México acusada de un mortal accidente en Hialeah

Imagen referencial
MEDIDA POLÉMICA

Florida ordena eliminar colores del arcoíris de cruces peatonales y desata controversia política

Precio de la gasolina en una estación de combustibles en Miami.
AL ALZA

Precio de gasolina en Florida sube a $3.03 después del Día del Trabajo