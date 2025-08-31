domingo 31  de  agosto 2025
REALEZA

Hermano de Diana de Gales recuerda a la princesa a 28 años de su muerte

La princesa de Gales falleció en un accidente automovilístico en París, el 31 de agosto de 1997. Su pareja, Dodi Fayed, y el chófer Henri Paul también fallecieron en el siniestro

En esta foto de archivo tomada el 4 de septiembre de 1997, velas, flores y otros tributos se alinean en los escalones de la Embajada Británica en Washington, DC, en memoria de Diana, princesa de Gales.

AFP/Paul J. Richards
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Charles Spencer, hermano de Diana de Gales, recuerda a la princesa este 31 de agosto, día en que se cumplen 28 años del fallecimiento de la madre de los príncipes William y Harry.

A través de Instagram, Spencer compartió una fotografía de las peonías que llevó a Althorp Estate, lugar en el que descansan los restos de la Princesa del Pueblo.

"Flores que cortamos esta mañana de los jardines de Althorp para la isla", escribió haciendo referencia a la tumba de Diana en la finca de su familia en West Northamptonshire, Inglaterra. "Siempre un día imposible".

Además de la fotografía del ramo de flores blancas y rosadas, también publicó una imagen de la isla privada donde está enterrada Lady Di. El lugar se encuentra en Pleasure Gardens, en los terrenos también conocidos como Oval Lake Grave.

La princesa de Gales falleció en un accidente automovilístico en París, el 31 de agosto de 1997. Su pareja, Dodi Fayed, y el chófer Henri Paul también fallecieron en el siniestro.

Honrar su memoria

El hombre de 61 años dijo en el pasado a People que había decidido que los restos de la princesa reposaran en un espacio tranquilo, donde sus seres queridos, especialmente sus hijos William, de 43 años, y Harry, de 40, pudieran visitarla sin distracciones ni asedio de la prensa.

“Creo que es muy importante para ellos estar allí con ella. Por suerte, aquí hay mucha tranquilidad y pueden entrar y salir cuando quieran. Y me alegra mucho saberlo”.

En el libro Althorp: La historia de una casa inglesa, publicado en 1998, Charles también abordó el motivo por el que la princesa fue enterrada en un espacio privado. "Todos estuvimos de acuerdo en que, con su belleza y tranquilidad, este era el lugar donde Diana debía estar".

Aunque la tumba de Lady Di no es accesible al público, quienes deseen honrar su memoria pueden dejar tributos en un monumento construido en un espacio separado dentro de la propiedad, según informa el Washington Post .

