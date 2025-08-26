martes 26  de  agosto 2025
REALEZA BRITÁNICA

Kate Middleton reaparece con nueva melena rubia

Expertos consultados por la prensa británica aseguran que el nuevo tono de Kate Middleton podría haberse aclarado de forma natural

Kate Middleton saluda a su llegada al palco real en la cancha central para el partido final de tenis individual femenino entre la polaca Iga Swiatek y la jugadora estadounidense Amanda Anisimova en el All England Lawn Tennis and Croquet Club en Wimbledon, el 12 de julio de 2025.&nbsp;

Kate Middleton saluda a su llegada al palco real en la cancha central para el partido final de tenis individual femenino entre la polaca Iga Swiatek y la jugadora estadounidense Amanda Anisimova en el All England Lawn Tennis and Croquet Club en Wimbledon, el 12 de julio de 2025. 

AFP/Kirill Kudryavtsev
Por Patricia Guillén

MIAMI.- Kate Middleton, la Princesa de Gales, ha sorprendido al público con una inesperada transformación capilar durante una rara aparición pública junto a su familia en Escocia.

La reaparición tuvo lugar durante el servicio dominical en la iglesia de Crathie Kirk, cerca del castillo de Balmoral, donde fue vista junto al príncipe William y sus tres hijos: el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis.

Lee además
William, príncipe de Gales, y Kate Middleton, princesa de Gales, pasean por el bosque comunitario de Ardura para destacar la importancia de proteger y defender el medio ambiente natural, durante una visita a la isla de Mull, en el oeste de Escocia, el 30 de abril de 2025.
REALEZA

El príncipe William y Kate Middleton se mudan a Forest Lodge y reubican a dos familias en Windsor
La actriz norteamericana Jennifer Lawrence. 
RECONOCIMIENTO

Festival de San Sebastián premia trayectoria de Jennifer Lawrence

‎Más allá del carácter familiar de la salida, lo que realmente captó la atención fue el nuevo tono de cabello de la princesa: un rubio dorado, mucho más claro de lo habitual. El estilo, con suaves ondas y complementado por un sombrero discreto, marca el cambio más notable que ha mostrado hasta la fecha.

Reacciones

‎Diversos medios han reaccionado ante el nuevo look. Algunos lo describen como una renovación audaz, mientras que otros sugieren que se trata de un bronde —una fusión entre castaño y rubio— resultado quizás de una prolongada exposición al sol durante sus vacaciones.

Expertos consultados por la prensa británica aseguran que este tono podría haberse aclarado de forma natural, sin necesidad de tintes químicos.

‎El cambio ha sido interpretado como algo más que una simple decisión estética. Para muchos, es una señal de renovación personal. Recordemos que la princesa se encuentra en proceso de recuperación tras un tratamiento oncológico, y su reciente aparición transmite un mensaje de fortaleza, optimismo y regreso gradual a la vida pública.

‎Con esta nueva imagen de Kate Middleton refuerza su estatus como ícono de estilo y elegancia, mientras continúa inspirando tanto por su presencia como por su resiliencia.

Temas
Te puede interesar

Revelan mensajes que exponen campaña contra Blake Lively en caso judicial con Justin Baldoni

Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años

Expology Miami celebra 4to aniversario reconociendo a líderes latinos

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La Guardia Costera de EEUU confiscó un millonario cargamento de cocaína y marihuana en aguas del Mar Caribe y el Pacífico Oriental. ARCHIVO.
OPERACIÓN ANTIDROGAS

Golpe histórico al narcotráfico, Guardia Costera decomisa 34.5 toneladas de cocaína

El presidente Donald Trump habla con la prensa mientras firma una orden ejecutiva en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 25 de agosto de 2025.
Política

Trump responde a críticas por medidas de seguridad: "No me gustan los dictadores, no soy un dictador"

Las ventas de viviendas llevan más de tres años en un descenso sin freno, sin embargo los precios subieron tanto que el valor de las propiedades permite a los vendedores reducciones muy pequeñas en comparación con las expectativas de los compradores.
SECTOR INMOBILIARIO

Descenso sin freno en ventas de viviendas en EEUU: caen 14% en julio

Imagen referencial
ESTATUS LEGAL

Florida impone control migratorio y de inglés a camioneros en puntos agrícolas

Los hermanos Otoniel y Rolando, y el primo Juan Bautista Guevara, presos políticos en Venezuela por el caso Anderson (2004)
VENEZUELA

Condenados en caso de fiscal asesinado que salpica al régimen "desaparecen" de forma conveniente

Te puede interesar

Imagen referencial
ESTATUS LEGAL

Florida impone control migratorio y de inglés a camioneros en puntos agrícolas

Por DANIEL CASTROPÉ
Bañistas en las playas del sur de la Florida.
PROYECTOS COSTEROS

Florida encabeza inversión federal en restauración de playas, ¿cuánto gasta?

Celebración en la Ermita de la Caridad, en Miami, el 8 de septiembre de 2024. 
DEVOCIÓN MARIANA

Miami se prepara para honrar a la Virgen de la Caridad, anuncian calendario de celebraciones

Inmigrantes venezolanos en EEUU piden permanencia del TPS. 
EEUU

Juez federal aplaza fallo sobre TPS a días de que expire para 250,000 inmigrantes venezolanos

El presidente Donald Trump habla con la prensa mientras firma una orden ejecutiva en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 25 de agosto de 2025.
Política

Trump responde a críticas por medidas de seguridad: "No me gustan los dictadores, no soy un dictador"