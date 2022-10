Julián Gil escribe diario para su hijo Matías

“Hay un diario, no solamente escrito, sino visual, que estoy haciendo. Hoy en día andan borrando publicaciones de redes, pero todas esas publicaciones las tenemos guardadas. No porque las borren de YouTube o de Instagram ya nadie las va a ver“, dijo Julián Gil.

“Hay un archivo pesadísimo de entrevistas, acciones, imágenes y cosas que se hicieron que yo tengo y que, en su momento, se las pienso enseñar a mi hijo”, agregó.

Por último, el argentino confesó que aún hay momentos en los que no puede evitar romper en llanto, pues no entiende por qué Marjorie de Sousa sigue insistiendo en que el niño no lo vea con regularidad.