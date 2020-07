Julián Gil responde a demanda de Marjorie de Sousa

"Creo que llevo casi un año que no he hablado nada del tema que tiene que ver con mi hijo Matías, un caso que por mucho tiempo se ha visto en la corte... decidí hablar después de casi un año porque hoy ha sido un día muy difícil: acabo de ver un comunicado de la mamá de Matías y la verdad es que no sé por dónde empezar, estoy súper agitado, súper nervioso porque no puedo entender la desfachatez, el descaro, la falta de moral, la falta de amor hacia Matías", son parte de las declaraciones que hizo el actor al respecto.

En el mismo, Gil también afirmó que ha peleado casi un año para poder, de alguna manera, convivir con su hijo. Además, aseveró, al leer parte del comunicado, que Marjorie no había tenido el valor de especificar de qué se trataba el asunto.

"Le tiene que dar vergüenza decirlo, disfrazan el comunicado, es una demanda que tiene ya como siete, ocho meses", dijo Gil molesto, quien agregó que la demanda es un capricho de Marjorie y aún no entiende por qué no puede ver a su hijo.

"Quiero que me diga cuáles son las razones por las que no puedo compartir o tener una vida saludable con mi hijo", expresó.

Embed

¿Qué plantea el comunicado?

El comunicado, con fecha del 28 de junio de 2020, informa acerca del "proceso legal del cual el Sr. Julián Gil fue notificado el día ocho de enero del 2020, el cual no contestó y no se ha presentado en juicio".

"Lamentablemente, una vez más, el señor Julían Gil, a través de sus voceros, emprenden una embestida mediática en contra de la madre de Matías Gregorio, con fines que resultan ajenos al bienestar del menor", indica dicho documento, el cual se llegó a publicar en las redes sociales de Marjorie, pero luego fue eliminado.

Por otra parte, el documento expuso la postura de la actriz venezolana. "Esta es la decisión más difícil que he tenido que tomar en mi vida. Pero, como madre, estoy obligada a enfrentar esta triste situación con el único objetivo de proteger los derechos de mi hijo Matías. En los hechos, mi hijo y yo seguimos siendo rehenes de una estrategia legal y mediática, misma que responde a intereses oscuros que en ningún momento han considerado el bienestar de mi hijo", declaró Marjorie en el documento.

Tras la publicación de este documento, Julián también aseveró, en su transmisión de 20 minutos, que Marjorie logrará quitarle la patria potestad del niño por “manejo de influencias, poder, corrupción en el sistema judicial de México y todas las demás artimañas que están dispuestos a hacer”.

Asimismo, reveló los motivos por los que se fue de México. "Tengo una grabación de una reunión que hubo donde a mí se me amenazó de que si yo peleaba la patria potestad, yo me atenía a las consecuencias porque la señora tenía unos padrinos y mucho poder. ¿Por qué me fui de México?, me fui de México porque se me amenazó y todavía se me sigue amenazando. Yo amo México, mi carrera estaba en México, mi vida estaba en México. Me tuve que ir por la presión", indicó Gil.