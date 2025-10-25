Julián Gil y Valeria Marín conducen el reality "El Conquistador, el riesgo es real"

MIAMI.- Julián Gil y su esposa, la periodista deportiva Valeria Marín, unen sus talentos para conducir El Conquistador, el riesgo es real, una producción de Mediapro Studio para TelevisaUnivision que promete redefinir el concepto de los realities de supervivencia.

El programa se estrena el 27 de octubre y será transmitido en Unimás (Estados Unidos), Canal 5 (México) y en la plataforma de streaming ViX, ampliando su alcance a toda la audiencia hispana en Estados Unidos, México y Latinoamérica.

Este proyecto evocará una experiencia brutal, donde 36 concursantes de distintas nacionalidades deberán enfrentar sus miedos, superar pruebas imposibles y luchar contra la naturaleza en su estado más salvaje.

"El Conquistador ha sido una aventura que nos marcó como pareja y como profesionales. Poder conducir este reto extremo juntos, y llevarlo tanto a México como a Estados Unidos, es un privilegio que agradecemos profundamente", dijo Julián Gil en un comunicado.

“Gracias a TelevisaUnivisión por confiar en nosotros para compartir esta historia de valentía, pasión y supervivencia”.

Por su parte, Marín agradeció a la cadena por la confianza depositada: “Gracias a TelevisaUnivisión por confiar en nosotros para compartir esta historia de valentía, pasión y supervivencia. Estoy segura de que el público vivirá cada emoción como si estuviera dentro de la competencia”.

Batalla por la gloria

Los participantes estarán divididos en tres campamentos: el rico, el pobre y el infernal, y organizados en equipos liderados por capitanes de élite. Durante semanas, vivirán entre la falta de alimento, el clima extremo y la implacable presión de sus rivales, poniendo a prueba no sólo su fuerza física, sino también su temple mental y emocional.

Peter Hance, expolicía y modelo de Puerto Rico, liderará a Los Titanes, un equipo de hombres que deberán combinar estrategia y potencia.

Viridiana Álvarez, primera mujer latinoamericana en conquistar las 14 montañas más altas del planeta, comandará a Las Amazonas, un equipo de mujeres listas para demostrar liderazgo y resistencia.

Eduardo Ávila Sánchez “Judoman”, medallista paralímpico mexicano, será el capitán de Los Centauros, un equipo mixto que encarna la unión, la resiliencia y la fuerza frente a la adversidad.

El ganador se llevará un premio de 200,000 dólares (4 millones de pesos) y el honor de convertirse en El Conquistador.

Luna de Miel Extrema

Añadiendo una dimensión personal a esta saga de supervivencia, llega también la serie docu-reality exclusiva de ViX, Luna de Miel Extrema, que sigue a los presentadores Julián Gil y Valeria Marín en el viaje de luna de miel más inusual jamás captado por una cámara. La serie mostrará a la pareja abriendo las puertas de su vida privada y compartiendo momentos inéditos detrás de cámaras.

El programa estará disponible en ViX inmediatamente después de cada emisión de El Conquistador, ofreciendo a los fans una mirada más profunda tanto a la competencia como a la historia íntima de la pareja.