Octogenario demanda a Shakira y alega que tienen un romance secreto

MIAMI.- Shakira se encuentra una vez más en medio de una batalla legal, pero esta vez la disputa parece sacado de un cuento de ficción pues un hombre de 80 años, identificado como David Kourosh Rashidian, presentó una millonaria querella contra la cantante colombiana en una corte de Miami.

En los documentos, el octogenario alegó que fue víctima de fraude, incumplimiento de contrato y explotación de una persona mayor, añadiendo que mantiene una relación sentimental secreta que, según él, la propia artista le habría propuesto.

El demandante asegura haber invertido una considerable suma de dinero —alrededor de 140.000 dólares, además de gastos en pasajes aéreos para la familia de la artista— en proyectos que nunca se materializaron, como la publicación de un libro y una serie de conciertos a nivel mundial.

Sin embargo, es el presunto su vínculo sentimental con la cantante lo que ha llamado la atención de la opinión pública. En sus declaraciones a la prensa, el hombre ha mostrado supuestas supuestas pruebas del romance y acuerdo, aunque no se ha detallado su autenticidad.

Reacción Shakira

El equipo legal de Shakira ha reaccionado a la controversia, negando las acusaciones y señalando que lo dicho por David Kourosh Rashidian es un disparate.

Asimismo, el abogado de la intérprete alegó que se trata de un claro ejemplo de suplantación de identidad.

La defensa sostiene que el demandante habría sido víctima de un tercero o un grupo de estafadores que se habrían hecho pasar por Shakira en comunicaciones digitales para sonsacarle dinero, aprovechándose de su edad y las falsas promesas de negocios y una relación personal con la estrella.

Si embargo, los reportes señalan que la demanda de David Rashidian sufrió un revés al ser desestimada por el juez, debido a la inasistencia del demandante a una audiencia clave. No obstante, el octogenario insiste públicamente en sus afirmaciones y se ha dejado abierta la posibilidad de que pueda intentar ratificar la acción legal.

Este litigio pone nuevamente en evidencia la vulnerabilidad de personas mayores ante el fraude y las estafas digitales, donde los estafadores utilizan la suplantación de identidad de figuras públicas para explotar económicamente a sus víctimas.